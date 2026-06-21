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España aplastó a Arabia Saudita y sacó a relucir su chapa de candidato en el Mundial

España reaccionó con autoridad en el Mundial 2026 y goleó 4 a 0 a Arabia Saudita en Atlanta para acomodarse en el Grupo G

21 de junio 2026 · 15:45hs
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España aplastó a Arabia Saudita y sacó a relucir su chapa de candidato en el Mundial

España reaccionó con autoridad en el Mundial 2026 y goleó 4 a 0 a Arabia Saudita en Atlanta para acomodarse en el Grupo G. Lamine Yamal a los 11 minutos y un doblete de Mikel Oyarzabal a los 21 y a los 24 del primer tiempo abrieron la goleada, mientras que Hassan Altambakti en contra a los tres minutos del complemento sellaron la goleada española.

Después del apagado empate sin goles ante Cabo Verde en el debut, el equipo de Luis de la Fuente estaba obligado a mostrar una versión más convincente y lo hizo con una actuación dominante que lo volvió a colocar entre los candidatos al título.

La Roja necesitó apenas un tiempo para resolver el encuentro. A los 10 minutos llegó la apertura del marcador y también un momento especial para Lamine Yamal.

El joven atacante del Barcelona marcó su primer gol en una Copa del Mundo tras empujar un centro rasante de Mikel Oyarzábal, quien había desbordado por el sector izquierdo para dejar sin respuestas a la defensa saudí.

España no bajó la intensidad y amplió la diferencia a los 21 minutos. Aymeric Laporte ganó de cabeza dentro del área y asistió a Oyarzábal, que se anticipó a Saud Abdulhamid y definió con sutileza ante la salida de Mohammed Al-Owais para establecer el 2 a 0.

La superioridad europea quedó reflejada apenas tres minutos más tarde. Pedro Porro cambió de frente, Marc Cucurella bajó el balón y Dani Olmo asistió de cabeza para que nuevamente Oyarzábal apareciera en el área y completara una gran jugada colectiva que terminó en el 3 a 0 antes de la media hora.

El dominio español continuó en el complemento. El cuarto gol llegó mediante una acción de pelota parada. Cucurella apareció por detrás de todos y sacó una volea que fue contenida parcialmente por Al-Owais.

En el rebote, Hassan Altambakti terminó empujando la pelota contra su propio arco para sellar el resultado definitivo.

La diferencia pudo haber sido todavía mayor. El arquero saudí evitó nuevos goles de Cucurella y Porro, mientras que Ferrán Torres convirtió sobre el final, aunque la acción fue invalidada por posición adelantada. Con el resultado asegurado, De la Fuente también aprovechó para administrar esfuerzos y preservar futbolistas.

La síntesis de España y Arabia Saudita

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mike Oyarzabal, Alex Baena. DT: Luis De La Fuente.

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Ali Lajami, Hassan Altambakti, Moted Al-Harbi; Musab Al Juwayr, Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Salem Al Dawsairi; Firas Al-Breikan. DT: Georgios Donis.

Goles en el primer tiempo: 11m Lamine Yamal (E); 21m y 24m Mikel Oyarzabal (E).

Goles en el segundo tiempo: 3m Hassan Altambakti -en contra- (E).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Yéremy Pino por Yamal (E); Ferran Torres por Oyarzabal (E); Mohamed Kanno por Al-Khaibari (AS); Abdullah Al-Hamdan por Al Juwayr (AS); 16m Mohammed Abu Al-Shamat por AAl-Amri (AS); Ala'a Al.Hejji por Al-Buraikan (AS); Nico Williams por Olmo (E); Mikel Merino por Baena (E); 25m Fabián Ruiz por Pedri (E); 45m Khalid Al-Ghannam por N. Al-Dawsari (AS).

Estadio: Atlanta Stadium.

Árbitro: Raphael Clauss (Brasil).

VAR: Rodolpho Toski (Brasil).

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