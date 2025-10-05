Uno Santa Fe | Ovación | Cerúndolo

Cerúndolo perdió con Bergs y ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Shanghái

El argentino dejó pasar una buena oportunidad y cerró una floja gira asiática.

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2025 · 10:09hs
Cerúndolo perdió con Bergs y ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Shanghái

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (19°) perdió en sets corridos con el belga Zizou Bergs en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái, torneo que ya no cuenta con ningún jugador albiceleste.

Bergs, que está teniendo una de las mejores semanas de su carrera, se impuso por 7-6(1) y 6-3 luego de dos horas y 10 minutos de juego.

El encuentro entre Cerúndolo y Bergs comenzó muy parejo, con ambos jugadores manteniendo sus primeros tres turnos de saque.

El primer quiebre fue para Bergs, que tomó ventaja en el séptimo game, pero el argentino rompió el servicio de su rival en el juego siguiente. De esta manera, ambos jugadores fueron al tie-break, donde el belga no le dio oportunidades a un desdibujado Cerúndolo que poco pudo hacer para evitar el 7-1.

El momento clave del encuentro llegó en el segundo set, ya que tras un inicio parejo en el que ambos jugadores se quebraron el saque, en el sexto game llegó una nueva ruptura de Bergs para ponerse 4-2 y saque.

Cuando todo parecía que iba a ser un cómodo triunfo de Bergs, el belga pidió atención médica por problemas en su pierna izquierda. Esto le dio una luz de esperanza a Cerúndolo, que sin embargo no pudo aprovechar la situación y terminó cayendo 6-3.

La opaca gira asiática para Cerúndolo que terminó en Shanghai

Esta derrota marcó el final de una muy flloja gira asiática para Cerúndolo, en la que termina con un saldo de solo una victoria y dos caídas.

El argentino, que actualmente ocupa la vigésimo primera posición del ranking ATP, venía de caer en la primera ronda del ATP 500 de Beijing ante el estadounidense Learner Tien, mientras que en el Masters 1000 de Shanghái había debutado con un triunfo en la segunda ronda frente al francés Adrian Mannarino.

Luego de un arranque de año muy bueno para Cerúndolo que incluso ilusionaba con la posibilidad de pelear por el ingreso al top 10, el argentino sufrió una grave caída en su nivel en los últimos meses y protagonizó varias derrotas sorpresivas.

Bergs, por su parte, tendrá como oponente en la cuarta ronda al canadiense Gabriel Diallo (31°), un jugador que tuvo un gran crecimiento en este 2025.

Cerúndolo Shanghai Masters 1000 de Shanghai
Noticias relacionadas
Colapinto se mostró decepcionado por el 16° puesto en el Gran Premio de Singapur.

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Santa Fe se coronó bicampeón de los Juegos Nacionales Evita que se desarrollaron en Mar del Plata.

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

colapinto termino 16° en un gp de singapur que tuvo como ganador a russell

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Pese a la derrota, Santa Fe RC conserva posibilidades de clasificar a semifinales en el TRL.

Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

Lo último

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

La crónica de una devaluación anunciada: macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

"La crónica de una devaluación anunciada": macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

Último Momento
Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Perdió el control de su moto y falleció tras impactar con una columna de alumbrado

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

Tres personas quedaron en prisión preventiva por vender drogas desde las cárceles de Coronda y Las Flores

La crónica de una devaluación anunciada: macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

"La crónica de una devaluación anunciada": macroeconomista criticó la estrategia cambiaria de Milei

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

Condenaron a seis años de prisión a un hombre por el robo de un celular que cometió con un cuchillo en barrio Candioti

Colapinto: Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Ovación
Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto terminó 16° en un GP de Singapur que tuvo como ganador a Russell

Colapinto: Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada

Colapinto: "Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada"

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Como el año pasado, Colapinto tuvo una gran largada en el GP de Singapur

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales

Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario