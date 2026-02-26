Uno Santa Fe | Ovación | River

Chacho Coudet se planta: "No tengo contactos con River"

En medio de la búsqueda del sucesor de Marcelo Gallardo en River, la opción de Eduardo Coudet cobró fuerza, pero fue claro en conferencia de prensa

26 de febrero 2026 · 15:45hs
Chacho Coudet se planta: No tengo contactos con River

En medio de la búsqueda del sucesor de Marcelo Gallardo, el nombre de Eduardo Coudet cobró fuerza en el mundo River y, ante la creciente expectativa, el entrenador decidió hablar públicamente desde España, donde actualmente dirige al Deportivo Alavés.

En la conferencia previa al duelo frente al Levante UD por LaLiga, el técnico fue categórico al referirse a los rumores que lo vinculan con el banco del Monumental y aseguró que no existió ningún acercamiento formal por parte de la dirigencia.

Chaco Coudet se despega de los rumores de River

“Juro por mis cuatro hijos que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante”, afirmó el “Chacho”, intentando desactivar las versiones que lo sitúan como el principal candidato.

Sin embargo, lejos de mostrarse indiferente, reconoció el peso institucional del club y destacó que aparecer en la consideración representa un reconocimiento a su trayectoria, ya que, según explicó, River se encuentra “a la altura del Real Madrid y del Barcelona”, además de remarcar que la salida de Gallardo genera un contexto especial por tratarse de uno de los ciclos más influyentes de la historia reciente de la institución.

Mientras tanto, Coudet atraviesa un proceso de consolidación en el fútbol español, donde asumió en diciembre de 2024 y desde entonces dirigió 53 partidos oficiales con un balance irregular, aunque competitivo, en plena lucha por la permanencia.

En ese marco, el entrenador reveló que, semanas atrás, recibió un llamado de Rosario Central para regresar al país, pero decidió continuar su proyecto europeo debido a la participación del equipo en la Copa del Rey, torneo en el que el Alavés alcanzó los cuartos de final.

Consultado sobre qué ocurriría ante una eventual oferta concreta, el DT evitó alimentar especulaciones y apeló a su habitual ironía para cerrar el tema, señalando que no piensa en escenarios hipotéticos porque su atención está puesta exclusivamente en el presente deportivo.

De todos modos, puertas adentro de River, el nombre del Chacho continúa encabezando la lista de candidatos y, aunque públicamente no existen negociaciones confirmadas, la definición del nuevo entrenador aparece cada vez más cercana mientras el club inicia la transición tras el final del ciclo Gallardo.

