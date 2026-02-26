Colón visita a Rivadavia (M) necesitado de ganar para luego soñar con la permanencia

Colón visitará Rivadavia (M), a las 21.30, necesitado de ganar para cortar la malaria en la Liga Argentina y llegar bien al cruce vital con Huracán Las Heras

Colón visita a Rivadavia (M) este jueves, desde las 21.30, en un partido que puede cambiar el rumbo de su temporada en la Liga Argentina . Con cuatro caídas en fila y la permanencia en riesgo, necesita una reacción inmediata para seguir con vida.

No hay espacio para especular. No hay red de contención. Solo queda competir y ganar. Con ese escenario cargado de presión, Colón saltará este jueves a la cancha del Rivadavia de Mendoza en el estadio Leopoldo Brozovix, en un cruce que puede marcar un antes y un después en su presente dentro de la Liga Argentina de Básquet.

Colón, necesitado en la Liga Argentina

El equipo santafesino llega golpeado. La reciente caída en casa frente a Amancay no solo profundizó su mal momento, sino que extendió una serie negativa que ya suma cuatro derrotas consecutivas. El impacto fue inmediato: Colón quedó atrapado en la zona baja y ahora pelea por evitar el peor desenlace.

El registro de 6 triunfos y 16 derrotas refleja un presente que obliga a reaccionar sin demoras. Cada presentación dejó de ser un simple partido para transformarse en una instancia decisiva. Y este viaje a Mendoza representa mucho más que un compromiso del calendario: es una oportunidad para recuperar confianza, cambiar la energía y demostrar que todavía hay respuestas.

El entrenador Leandro Spies lo sabe. También sus jugadores. Por eso, en medio de un panorama adverso, hay un dato que alimenta la esperanza: el cuerpo técnico tendrá a todo el plantel disponible, algo que no fue una constante a lo largo de la competencia y que ahora puede convertirse en un factor determinante. La misión es clara: volver a ser competitivos, recuperar solidez y sostener la intensidad durante los 40 minutos.