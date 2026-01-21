Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Uno Santa Fe | Ovación | Champions

Barcelona derrotó 4-2 a Slavia Praga en un atractivo encuentro de la Jornada 7 de la Champions League. Bayern Munich hizo lo suyo ante Union Saint-Gilloise

21 de enero 2026 · 19:47hs
Barcelona derrotó este miércoles 4-2 a Slavia Praga en un atractivo encuentro correspondiente a la Jornada 7 de la UEFA Champions League, disputado en el Eden Arena.

Con este resultado deportivo, el equipo dirigido por el alemán Hansi Flick se ubicó en el noveno puesto de la tabla de posiciones, manteniéndose en la pelea por los puestos de clasificación en una fase muy disputada. La victoria le permitió al Barcelona sumar puntos valiosos y ganar confianza en el tramo decisivo de la competencia continental.

Los goles del encuentro estuvieron repartidos y cargados de emociones. Para el Slavia Praga convirtió el delantero checo Vasil Kušej, quien abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo, mientras que el segundo tanto del conjunto local llegó a los 44 minutos de la primera etapa, producto de un gol en contra del delantero polaco Robert Lewandowski. En el Barcelona, el mediocampista español Fermín López Marín fue figura al marcar por duplicado a los 34 y 42 minutos del primer tiempo. En el complemento, el también español Dani Olmo amplió la ventaja a los 18 minutos del segundo tiempo, y el polaco Robert Lewandowski selló el resultado definitivo a los 25 minutos del segundo tiempo.

El primer tiempo fue dinámico y cambiante. Slavia Praga sorprendió desde el arranque con intensidad y presión alta, logrando adelantarse rápidamente en el marcador. El Barcelona, lejos de desordenarse, respondió con juego asociado y encontró en Fermín López a su principal arma ofensiva, dando vuelta el resultado antes del descanso. Sin embargo, cuando parecía que el conjunto blaugrana se iba al vestuario en ventaja, el gol en contra de Lewandowski volvió a emparejar el trámite.

En la segunda mitad, el equipo de Flick asumió el protagonismo, manejó la posesión y fue paciente para desnivelar. Dani Olmo apareció con un remate preciso para recuperar la ventaja y, minutos más tarde, Lewandowski tuvo su revancha personal al marcar el cuarto gol y liquidar el partido. En el cierre, el Barcelona controló el desarrollo y confirmó una victoria sólida que lo mantiene con aspiraciones firmes en la Champions League.

Bayern Munich venció 2-0 al Union Saint-Gilloise en un encuentro disputado en el Allianz Arena, donde el conjunto alemán hizo valer su jerarquía y contundencia en el complemento para quedarse con una victoria clave ante su público.

Con este resultado deportivo, el equipo bávaro se consolidó en el segundo puesto de la tabla de posiciones, manteniéndose como uno de los protagonistas principales del certamen y reafirmando su candidatura en una competencia que exige regularidad y solidez, especialmente en los encuentros como local.

Los goles del Bayern fueron convertidos por el delantero inglés Harry Kane, quien abrió el marcador a los 7 minutos del segundo tiempo y amplió la ventaja a los 10 minutos del complemento, este último desde el punto penal. En cuanto a las incidencias disciplinarias, el defensor surcoreano Kim Min-jae fue expulsado a los 18 minutos del segundo tiempo, dejando a su equipo con un hombre menos durante el tramo final del encuentro.

Durante el primer tiempo, el Bayern dominó la posesión del balón y se adueñó del ritmo del partido, aunque le costó trasladar ese control al marcador. Union Saint-Gilloise se mostró ordenado en defensa, cerrando espacios y apostando a resistir los avances del conjunto alemán, que generó situaciones pero sin la precisión necesaria para romper el cero antes del descanso.

En el segundo tiempo, el desarrollo cambió rápidamente. A los 7 minutos, Harry Kane apareció dentro del área para marcar el 1-0 y destrabar el partido. Apenas tres minutos más tarde, el goleador inglés volvió a ser protagonista al ejecutar con precisión un penal y establecer el 2-0. A pesar de la expulsión de Kim Min-jae, el Bayern supo manejar la ventaja con inteligencia, controló el juego y cerró un triunfo sólido que le permite seguir firme en la lucha por los primeros puestos.

Por otra parte, Galatasaray empató 1-1 frente al Atlético de Madrid, Qarabag Agdam venció 3-2 a Eintracht Frankfurt, el Athletic Club se impuso 3-2 en su visita al Atalanta, Chelsea superó 1-0 a Pafos FC, Juventus derrotó 2-0 al Benfica, Newcastle United goleó 3-0 al PSV Eindhoven y Liverpool venció 3-0 al Olympique de Marsella.

