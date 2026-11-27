Las Garzas perdieron 3-0 en el primer partido y visitan a Columbus Crew desde las 22. Deben ganar en los 90 minutos o por penales para forzar un tercer partido.

Inter Miami se juega la continuidad en los playoffs de la MLS este viernes, desde las 22 de Argentina, cuando visite a Columbus Crew en Ohio. El equipo de Lionel Messi perdió por 3-0 el primer encuentro de la serie y necesita ganar la revancha para forzar un tercer partido y mantener en pie su objetivo de conquistar el bicampeonato.

Qué pasa si Inter Miami empata con Columbus Crew

Si el encuentro termina igualado tras los 90 minutos, la definición irá directamente a los penales. Las Garzas necesitan imponerse en esa tanda o ganar en el tiempo reglamentario para emparejar la serie. Una derrota por cualquiera de esas vías pondrá fin a su temporada.

En la primera ronda, cada triunfo vale un punto en la serie, sin importar la diferencia de goles. Así, un 1-0 en Ohio le alcanzaría a Inter Miami para igualar el cruce pese al 3-0 que sufrió en el estreno.

Dónde se jugaría el tercer partido de la serie

La llave se disputa al mejor de tres encuentros. Si el equipo de Messi gana este viernes, la serie quedará 1-1 y volverá a Miami para el duelo decisivo. El ganador de ese tercer partido avanzará a las semifinales de la Conferencia Este.