Independiente definió el cuadro al batir 3-1 a Gimnasia de Mendoza y recibirá a Boca. River será local ante Talleres en la otra semifinal del Torneo Proyección.

Una goleada y un triunfo en Avellaneda terminaron de ordenar las semifinales del Torneo Proyección Clausura de Reserva. Boca se metió entre los cuatro mejores con un 4-0 sobre Vélez e Independiente completó el cuadro al superar 3-1 a Gimnasia de Mendoza. El Rojo será local en el clásico, mientras que River recibirá a Talleres por el otro boleto disponible.

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Independiente y Boca se medirán en Avellaneda

Boca consiguió el resultado más amplio de los cuartos de final frente a Vélez, que había terminado la fase regular con 44 puntos, la mejor marca del certamen. Rodrigo Bacidalupe y Joaquín Piñeyro anotaron dos goles cada uno en el 4-0 del Xeneize.

Independiente se quedó con el último lugar entre los semifinalistas. El equipo de Avellaneda venció 3-1 a Gimnasia de Mendoza en el Libertadores de América y ahora tendrá la ventaja de jugar en casa para definir el mano a mano con Boca.

River tendrá la localía ante Talleres y Racing espera al campeón

River avanzó con una victoria por 2-1 como visitante frente a Lanús. Los dos tantos fueron de Felipe Esquivel, el juvenil de 18 años que ya se entrena con el plantel profesional y fue suplente ante Aldosivi y el Granate. Talleres, por su parte, se ganó el lugar en semifinales al derrotar 2-1 a Estudiantes de La Plata.

El cruce se jugará en las instalaciones de River, que sumó más puntos que Talleres en la fase regular. El día y el horario están pendientes de confirmación.

El ganador del Clausura cerrará el año ante Racing por el Trofeo de Campeones. La Academia se quedó con el Apertura tras vencer a River en la final y puso fin a una racha de 63 años sin títulos en la categoría.