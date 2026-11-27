Colón visita hoy a Morón a las 21 y necesita ganar tras el 0-0 de la ida. Atlanta-Ciudad de Bolívar y Tristán Suárez-Gimnasia y Tiro completan la jornada.

Colón se juega este viernes su continuidad en la pelea por el ascenso. Desde las 21, visitará a Deportivo Morón en el Nuevo Francisco Urbano con la obligación de ganar para meterse en semifinales del Reducido de la Primera Nacional. La jornada resolverá tres de las cuatro series de cuartos y el último boleto se pondrá en juego el sábado.

LEER MÁS: AFA dispuso una retención de importes para Colón por una deuda con Independiente Rivadavia

Colón necesita ganar para seguir en carrera

El 0-0 de la ida en Santa Fe dejó una sola vía de clasificación para el Sabalero. Como Morón terminó mejor ubicado en la fase regular, cualquier empate en la revancha le dará el pase al Gallito. Colón avanzará si gana por cualquier diferencia. Si una serie termina igualada en el global, se aplica la ventaja deportiva directamente, sin alargue ni penales.

Dos cruces más este viernes y el último boleto el sábado

Atlanta abrirá la jornada a las 19 ante Ciudad de Bolívar en Villa Crespo. El Bohemio ganó 1-0 como visitante y, además, cuenta con ventaja deportiva. A las 21, en simultáneo con Colón, Tristán Suárez recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta tras el 0-0 de la ida. Al Lechero le alcanza con otro empate para clasificarse.

La última semifinal se definirá el sábado desde las 20 en Puerto Madryn. Gimnasia y Esgrima de Jujuy ganó 1-0 en la ida y visitará a Deportivo Madryn, que avanzará con un triunfo por la mínima gracias a su mejor ubicación en la fase regular.