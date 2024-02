Chiementín, DT de Colón de San Justo: "Que te roben en la cara es muy duro"

Colón de San Justo, dirigido técnicamente Mauricio Chiementín, sufrió un arbitraje muy perjudicial, de parte del árbitro Luis Martínez de San Rafael, quien expulsó a Matías Fantín por roja directa (podría haberle sacado amarilla), en tanto que los líneas anularon dos ocasiones claras, donde no había offside, una de las cuales terminó en gol, mientras que en la definición por penales le cobró adelantamiento al arquero Gonzalo Chávez, tras haberle atajado el disparo a Alfredo Armoa, cuando las imágenes no dejan dudas que no ocurrió lo que se sancionó.

Mauricio Chiementín, entrenador de Colón de San Justo, se refirió a lo que sufrió ante Deportivo Rincón de Neuquén, y en diálogo con Sol Play (FM 91.5), dijo: "Más allá de todas estas cuestiones, estos tipos insultaron en todo el partido a los jugadores, al banco. Los periodistas del sur nos decían cuando llegamos que nos portemos bien que habría otro ascenso, todos sabían lo que iba a pasar menos nosotros. Fue una vergüenza, el trato. El árbitro intentó durante todo el partido sacar a los jugadores. En este partido, en una situación normal, fue el rival más débil que tuvimos en los playoffs, por eso se notó tanto. Si con cualquiera de los otros cuatro equipos teníamos un arbitraje tan tendencioso hubiésemos perdido. Terminamos 1-1 y si había más tiempo tampoco nos iban a meter un gol. Nos dimos cuenta antes del partido y a los pocos minutos lo que iba a pasar. A lo otro lo vi por televisión, cuando terminó el partido me metí en el vestuario, para no cometer ningún error, cuando salí ya había pasado todo".

Y Mauricio Chiementín agregó: "Seguramente nos van a informar entre cuatro y seis jugadores, vi las imágenes, no avalo. Hablé con los chicos y les dije que es perjudicial solamente para ellos, ya que el que estuvo en los incidentes serán suspendidos. Los jugadores le fueron a protestar cuando terminó la tanda de penales, y el árbitro les dijo 'yo ya los cogí, ahora los voy a mandar presos'. Nunca en 25 años vi una cuestión así. Cobró cerca de 50 foules para ellos, y ningún foul en campo de Rincón, en 98 minutos. Está la verdugueada, los insultos. A mí me insultó, al cuerpo técnico. No justifico a los chicos, se perjudican solo, pero le contestó eso que conté. No es fácil soportar todo esto, que te roben en la cara es muy duro. Hicimos un gran esfuerzo para llegar acá, no te dan ganas de seguir".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1756832017851748594%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1756832017851748594%7Ctwgr%5E27fc7686805793fb79a7edf846e25e58c6dacc21%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-1118570174223608683.ampproject.net%2F2401262004000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Violento desenlace para una de las 4 finales del Regional Amateur: los jugadores de Colón de San Justo reaccionaron y ATACARON al árbitro Luis Martínez tras perder el ascenso por penales vs. Deportivo Rincón de Los Sauces en la cancha de Estudiantes (RC).



"A los muchachos les dije que no íbamos a ganar este partido, y en los penales dije que cada penal que atajara Gonzalo Chávez iban a cobrar adelantamiento. Cuando en el primer penal pega en el travesaño el línea levantó la bandera para que se ejecute de nuevo, y cuando entró la bajó. Fue alevosa la diferencia, se notó muchísimo, porque Colón de San Justo es muchísimo más equipo. Fue todo un circo armado, hay que comerse todo esto después de tanto esfuerzo y trabajo. No dan ganas de seguir porque nos rompimos el alma para llegar hasta acá, y nos sacaron la posibilidad descaradamente", agregó Mauricio Chiementín.

Y agregó: "Creo que Colón de San Justo hará una queja formal, no sabemos cómo va a seguir esto. Quedaremos prácticamente sin el equipo titular luego del informe, si es que el club decide continuar. Vamos a jugar con Camioneros y ya sabemos como es la situación. O somos parte de esto o nos revelamos contra esto, es una decisión que debe tomar el club desde lo institucional, te sacan las ganas de todo. Somos un club amateur, que se gana las cosas por derecha y esfuerzo, te meten una cachetada de esta y no sabés cómo reaccionar.