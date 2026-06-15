Caso Agostina Vega: los tres imputados declararán este martes ante la fiscalía

Claudio Barrelier, acusado por el femicidio, y Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, señalados por encubrimiento, fueron citados por el fiscal Raúl Garzón.

Caso Agostina Vega: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani comparecerán ante la fiscalía por el femicidio y encubrimiento.

La investigación por el crimen de Agostina Vega tendrá este martes una instancia clave: los tres imputados en la causa fueron convocados a prestar declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón en los Tribunales provinciales de Córdoba.

Se trata de Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani , quienes comparecerán junto a sus defensores para responder sobre las acusaciones que pesan en su contra en el expediente que investiga el asesinato de la adolescente de 14 años.

Qué se investigará en las indagatorias

Barrelier está imputado como presunto autor del delito de homicidio agravado por haber sido cometido en un contexto de violencia de género (femicidio). En tanto, Fassetta y Andreani enfrentan cargos por encubrimiento.

Según la investigación, Fassetta mantenía una relación de amistad con Barrelier desde hacía alrededor de diez meses y ambos se habrían conocido en el ámbito futbolero por su afinidad con el club Instituto.

Los investigadores sospechan además que el principal acusado residía en una vivienda del barrio Cofico donde presuntamente ocurrió el crimen y que, a través de ese vínculo, tomó contacto tanto con Agostina como con su madre.

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La hipótesis de la fiscalía sobre el rol de cada acusado

Para la fiscalía, cada uno de los imputados habría tenido una participación específica dentro de los hechos investigados y consideran que Barrelier no habría actuado solo.

En el caso de Andreani, ex pareja del principal acusado, la hipótesis judicial sostiene que habría facilitado un automóvil Ford Ka negro que luego habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta un descampado. También se investiga si posteriormente realizó tareas para eliminar rastros dentro del vehículo.

Además, durante la investigación surgieron registros audiovisuales que muestran a Andreani junto al principal acusado después del hecho, elementos que forman parte del material incorporado al expediente.

Las declaraciones previstas para este martes podrían aportar nuevos elementos para el avance de una causa que continúa bajo investigación judicial.