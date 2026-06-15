Más de 130 comercios podrán avanzar con su habilitación desde esta semana en Santa Fe

La normativa entrará en vigencia el 18 de junio y permitirá agilizar habilitaciones, reducir trámites y otorgar permisos por hasta 10 años.

Se espera que 139 trámites avancen hacia una resolución, con 21 comercios obteniendo habilitaciones definitivas de hasta 10 años automáticamente.

La Municipalidad de Santa Fe comenzará a aplicar desde el próximo 18 de junio los cambios incorporados a la Ordenanza de Habilitaciones Comerciales aprobados recientemente por el Concejo Municipal, una medida que apunta a simplificar trámites y facilitar la regularización de locales que hoy encuentran dificultades para completar su habilitación.

Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, 139 trámites podrán avanzar hacia una resolución , ya sea mediante habilitaciones definitivas o bajo el esquema de habilitación provisoria especial.

La propuesta impulsada por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti busca reducir trabas administrativas, sostener controles de seguridad e higiene y permitir que los comercios continúen funcionando mientras regularizan situaciones edilicias pendientes.

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Habilitaciones más rápidas y menos burocracia

Actualmente existen dos grupos de expedientes alcanzados por los cambios.

Por un lado, 21 trámites se encuentran a la espera de completar el proceso administrativo y, según explicó la secretaria de Producción y Empleo, Rosario Alemán, quedarán automáticamente habilitados una vez que entre en vigencia la ordenanza.

“La ordenanza va a estar en vigencia el 18 de junio. Ese mismo día, 21 comercios van a estar habilitados porque lo que se simplificó es que aquellos locales que tienen manipulación de alimentos no tengan que presentar toda la documentación vinculada al final de obra”, sostuvo la funcionaria.

En estos casos, los locales accederán a una habilitación definitiva con vigencia de 10 años.

Además, otros 118 expedientes correspondientes a locales de distintas escalas comerciales se encuentran pendientes de resolución y podrían incorporarse progresivamente al nuevo régimen.

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Qué comercios estarán alcanzados

Entre los sectores más beneficiados aparecen los comercios minoristas y de servicios, como verdulerías, kioscos, almacenes, granjas, bares, despensas, panaderías, rotiserías y dietéticas.

Para locales de hasta 200 metros cuadrados, especialmente del rubro alimenticio, se prevé el acceso a habilitaciones definitivas. En superficies mayores se habilitarán mecanismos de flexibilización vinculados a la documentación edilicia y la planimetría.

Alemán señaló que los comercios de más de 200 metros cuadrados también podrán avanzar mediante una modalidad especial que contempla el pago de una sobretasa mientras completan la regularización documental.

“Estimamos que en el plazo de un mes esos 118 locales podrían estar habilitados por 10 años”, indicó.

La reforma también consolida la figura de la Habilitación Provisoria Especial, que permitirá desarrollar actividades aun sin certificado final de obra, siempre que no existan riesgos vinculados con seguridad, higiene o impacto ambiental.

Además, se incorporaron nuevas posibilidades para regularizar ampliaciones, divisiones internas, unificación de locales y adaptaciones edilicias acompañadas por informes técnicos profesionales.

Desde el municipio remarcaron que el objetivo es evitar que pequeños comercios queden paralizados por problemas administrativos históricos y generar un sistema más ágil sin resignar controles técnicos.