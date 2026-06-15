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Fin de semana largo récord en Santa Fe: recibió casi 80 mil visitantes y generó más de $11 mil millones

El feriado de Güemes dejó un balance positivo para la provincia, con actividad turística sostenida y eventos masivos en distintos puntos del territorio.

15 de junio 2026 · 17:33hs
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Fin de semana largo: Santa Fe recibió 77.553 visitantes durante el feriado de Güemes

Fin de semana largo: Santa Fe recibió 77.553 visitantes durante el feriado de Güemes, generando un movimiento económico de $11.154 millones.

Santa Fe cerró el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes con números positivos para el sector turístico. Entre el 13 y el 15 de junio, la provincia recibió 77.553 visitantes y generó un movimiento económico estimado en $11.154 millones, según datos de la Secretaría de Turismo provincial.

El gasto promedio diario por visitante fue de $156.799, en un contexto nacional marcado por condiciones económicas complejas y una agenda atravesada por eventos deportivos y culturales.

Del total de personas que recorrieron la provincia, 22.241 fueron turistas que permanecieron en promedio dos noches, mientras que 55.312 correspondieron a excursionistas que realizaron visitas durante el día desde distintos puntos de Santa Fe y provincias vecinas.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que los resultados responden al trabajo de fortalecimiento de los destinos santafesinos y vinculó el crecimiento con la preparación de nuevas propuestas para las próximas semanas.

“Rosario en junio es mucho más que turismo; es memoria, cultura y producción integradas en un mismo relato que muestra al país que Santa Fe está preparada para ser protagonista”, sostuvo.

Eventos que movilizaron visitantes

Rosario concentró una parte importante de la agenda turística con actividades deportivas, culturales y recreativas. Entre los principales eventos se destacaron las competencias de Turismo Pista en el autódromo local, recitales masivos, encuentros tecnológicos y propuestas recreativas.

En la ciudad de Santa Fe, más de 20.000 personas participaron del evento denominado “Último Baile del Pulga” en el estadio de Colón, además de espectáculos musicales y las actividades organizadas por el Día del Brigadier Estanislao López.

Rafaela también tuvo un importante movimiento con más de 15.000 asistentes en el marco de “Rafaela se Acelera”, mientras que Reconquista, Venado Tuerto, Cayastá, San Justo y Villa Ocampo sumaron visitantes con fiestas populares, ferias y encuentros vinculados al turismo cultural y ambiental.

La secretaria de Turismo provincial, Marcela Aeberhard, destacó que la agenda permitió combinar identidad, historia y desarrollo económico en distintas regiones santafesinas.

LEER MÁS: Espectáculos, juegos y recorridos históricos: así será la celebración por el Día del Brigadier en Santa Fe

Semana de la Bandera, el próximo gran objetivo

Tras el balance positivo del fin de semana largo, la provincia ya se prepara para uno de los momentos más fuertes del calendario turístico anual: la Semana de la Bandera.

Entre el 17 y el 20 de junio Rosario será escenario de la inauguración de las obras de restauración del Monumento Nacional a la Bandera, además de las tradicionales jornadas de Promesa de Lealtad y el acto central del Día de la Bandera.

En paralelo, la ciudad de Santa Fe también tendrá celebraciones patrias con actos oficiales, desfiles, actividades culturales y espacios recreativos que buscarán sostener el movimiento turístico y económico en toda la provincia.

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