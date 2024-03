Chiquito Vergara ganó por decisión unánime en El Porvenir

Fue un rival duro, complicado, con golpes muy certeros, pero Chiquito Vergara logró salir aireoso, ya que también pudo conectar varias manos. Tras haber perdido en Inglaterra, quería volver a la senda del triunfo y lo consiguió. En un choque de pesados se notó el cansancio de ambos con el correr de los minutos. Incluso en algún pasaje, sobre todo del cuarto asalto, Chacón logró entrarle un par de veces a Chiquito, lo que puso en duda su estabilidad en el ring.

El combate entró en una guerra mental, en el quinto asalto, no ahorraron energías, se mandaron con todo, y el boliviano mostró su peligrosidad. "Aprovechá a descansar" lo alentaba desde el palco el Chino Marcos René Maidana a Vergara. Los números estaban muy parejos, aunque por lo hecho en los primeros asaltos, la cosa podía favorecer al entrenado por Carlitos Lemos.

En la última vuelta, continuó la paridad, pero era clave tirar más golpes para convencer al jurado. El boliviano tiró un par de manos con la izquierda, pero Chiquito se la aguantó y no cayó. En la recta final sintió el golpe de Chacón. Los jurados establecieron su veredicto en las tarjetas las cuales fueron 59-55 para Juan Carlos Paglieri, 59-55 para Jorge Miri y 60-54 para Sergio Giménez. De ese modo el triunfo quedó para el santafesino por decisión unánime.

Boxeo2.jpg Chiquito Vergara volvió a la senda del triunfo, y lo hizo ante un rival muy duro.

"Me siento muy bien, fue una pelea dura, un rival que siempre fue para adelante, muy fuerte, lo agarré con varias manos, pero aguantó muy bien, pero este es mi trabajo y voy a seguir por más. La verdad es que estoy muy agradecido por la promotora del Chino Maidana. En lo físico me sentí bien, me ahogué en los rounds que el venía para adelante, pero lo pude solucionar y quedarme con la victoria" sostuvo Chiquito Vergara tras imponerse en El Porvenir.

En la primera pelea de la noche, el paranaense radicado en la capital santafesina, Ayrton Segovia, noqueó a Enzo Muñoz. El Gallo terminó con su rival por la vía del TKO, en el tercer asalto, sumando su octavo triunfo profesional. Fue en la categoría super gallo, y ya desde el comienzo se vio la superioridad del entrerriano sobre el bonaerense.

El combate contó con el arbitraje de Analía Maradona, y se desarrolló a seis asaltos. Con esta victoria, el púgil entrenado por Carlos Lemos en el Club Colón acumula 6-2 (3 KO), mientras que el boxeador oriundo de la localidad bonaerense de Hurlingham, tiene 2-4-3 (1 KO).

Ya en el segundo round el paranaense metió una mano derecha muy potente, que el bonaerense aguantó de milagro. Eso le dio una confianza tremenda. Fue una mano limpia, le dio un castigo tremendo, casi lo manda a la lona, e incluso la árbitro le contó porque no lo veía bien. En el tercero Segovia repitió con la mano derecha, lo tiró a la lona a Muñoz, y por la vía rápida el Gallo Segovia se quedó con la pelea.