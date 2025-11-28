Chiquito Vergara y un duro desafío internacional en Lituania

El pesado santafesino Jonatan Vergara vuelve al ruedo internacional, y lo hará en el Zalgiris Arena, Kaunas de Lituania ante el ucraniano Bohdan Myronets

Este viernes 28 de noviembre se estará disputando el Stanionis Promotions x UTMA 15 en el Zalgiris Arena, Kaunas, en Lituania, el cual contará con la presencia de un santafesino, que entrena en el Club Atlético Colón y que de este modo vuelve a la escena internacional. Su anterior experiencia en el exterior fue en Arabia Saudita.

Se trata de Jonatan Chiquito Vergara, púgil entrenado por Carlos Lemos en el gimnasio del Club Atlético Colón de Santa Fe, el cual peleará ante el ucraniano Bohdan Myronets a ochos rounds, y en categoría pesado. Una nueva oportunidad para el boxeador santafesino de dejar en lo más alto de la consideración internacional el boxeo santafesino.

Vergara de 28 años, llega con un récord de 9-3, 5 KO, y dio en la balanza 105,700 kilogramos, mientras que su rival de turno, de 31 años, nacido en Kyiv, Ucrania, tiene como antecedentes 10-1, 5 KO, y registró en la balanza 101,200. Dos pesados con antecedentes bastante parecidas, en cantidad y triunfos conseguidos por la vía rápida.

La última presentación de Chiquito Vergara fue en octubre pasado, en un festival realizado en el Roque Otrino de Colón, en el cual ganó por KO en el segundo asalto al santiagueño Ramon Alberto Ibarra, mientras que previamente, en junio, en Arabia Saudita, fue derrotado por puntos en Riyadh por el norteamericano Devon Young.

Festival en el Roque Otrino en diciembre

El próximo sábado 6 de diciembre se confirmó la realización de un importante festival de boxeo en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón. Con la organización del promotor y entrenador Carlos Lemos, hijo del histórico José Lino Lemos, habrá un combate profesional en peso super ligero a seis rounds, y el pleito lo animarán Dimas Toty Garateguy de Colón ante Damián el Chino Yapur del Willie Pep. Además habrá diez peleas amateurs, y servicio de buffet. Las entradas anticipadas se pueden conseguir en el 3425034425

Revolución box en el Fortín de Santa Fe

El próximo 5 de diciembre se llevará a cabo el festival de boxeo denominado Revolución King Box en el Fortín de avenida Gorriti 5787 y que tiene como organizador a Esteban Faría quien recibe un apoyo de Orlando Azcurra del gimnasio del Parque Garay. Serán 13 peleas amateur con púgiles de Porteña, Baigorria, Coronda, Paraná y Santa Fe.

Atractivo evento se realizó en Barranquitas

Organizado por Claudio Martinet, ex púgil, promotor y entrenador de boxeo, quien llegó a ser campeón Sudamericano por mucho tiempo, llevó a cabo un festival de boxeo amateur en las instalaciones del Club Barranquitas ubicado en Pasaje Leiva 3645. Con el apoyo del senador Paco Garibaldi y el concejal Leonel Méndez, la velada con varias peleas con púgiles de gimnasios de la región.

El evento del Martinet Box fue fiscalizado por José Baisetto de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, mientras que el árbitro fue Ricardo Centurión. Como jueces actuaron Darío Gómez, Lisandro Magier y Emanuel Baisetto. Como médico estuvo el doctor Sergio Ramseyer y Beatriz Perassi fue la cronometrista.

En cuanto a los resultados de los combates, Tiziano Undiner del Toledo Box le ganó por puntos a Gustavo Ferreyra del Willie Pep, Bruno Ramayon del Toledo Box hizo lo propio con Federico Palavecino del Upper, y Leonardo Martínez del Santo Tomé Box doblegó a Tomás De Lucca del Willie Pep. Además, Jhonatan Frontera del Central Boxing Club derrotó por puntos a Rogelio Rodríguez del Santo Tomé Box y Cristian Cristaldo del Santo Tomé Box a Alexander Molina del Willie Pep.