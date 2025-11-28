Boca afrontará este domingo un cruce determinante por los cuartos de final del Torneo Clausura, cuando reciba a Argentinos Juniors en La Bombonera. El partido comenzará a las 18.30 y será televisado por ESPN Premium y TNT Sports Premium. Ambos llegan en buen momento y con formaciones prácticamente definidas para buscar el pase a semifinales.
Boca recibe a Argentinos por los cuartos de final: horario, TV y las formaciones para un duelo de alto voltaje
El Xeneize buscará meterse entre los cuatro mejores del Torneo Clausura cuando enfrente a Argentinos Juniors en La Bombonera. Hora, TV confirmada y cómo llegan ambos equipos.
Por Ovación
Cómo llega Boca al duelo
El equipo dirigido por Claudio Úbeda acumula cinco victorias consecutivas, incluidas las logradas en los octavos de final. El entrenador mantendría la misma base que viene de superar a Talleres, confiando en el equilibrio entre experiencia y juventud.
El presente de Argentinos Juniors
Argentinos, bajo la conducción de Nicolás Diez, viene de un sólido triunfo ante Vélez. El Bicho mostró un funcionamiento convincente y no habría grandes cambios en relación con el partido anterior.
Los detalles del partido
El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando, con Fernando Echenique como árbitro principal y Lucas Novelli a cargo del VAR. Se espera un gran marco de público para uno de los duelos más atractivos de la instancia.
Las formaciones probables de Boca y Argentinos Juniors
Boca: Agustín Marchesín; Juan Baringa, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.