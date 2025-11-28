Boca recibe a Argentinos por los cuartos de final: horario, TV y las formaciones para un duelo de alto voltaje

El Xeneize buscará meterse entre los cuatro mejores del Torneo Clausura cuando enfrente a Argentinos Juniors en La Bombonera. Hora, TV confirmada y cómo llegan ambos equipos.

Boca afrontará este domingo un cruce determinante por los cuartos de final del Torneo Clausura, cuando reciba a Argentinos Juniors en La Bombonera. El partido comenzará a las 18.30 y será televisado por ESPN Premium y TNT Sports Premium . Ambos llegan en buen momento y con formaciones prácticamente definidas para buscar el pase a semifinales.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda acumula cinco victorias consecutivas , incluidas las logradas en los octavos de final. El entrenador mantendría la misma base que viene de superar a Talleres, confiando en el equilibrio entre experiencia y juventud.

El presente de Argentinos Juniors

Argentinos, bajo la conducción de Nicolás Diez, viene de un sólido triunfo ante Vélez. El Bicho mostró un funcionamiento convincente y no habría grandes cambios en relación con el partido anterior.

Los detalles del partido

El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando, con Fernando Echenique como árbitro principal y Lucas Novelli a cargo del VAR. Se espera un gran marco de público para uno de los duelos más atractivos de la instancia.

Las formaciones probables de Boca y Argentinos Juniors

Boca: Agustín Marchesín; Juan Baringa, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.