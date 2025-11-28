Uno Santa Fe | Ovación | Central Córdoba

Central Córdoba y Estudiantes buscan un lugar en cuartos: horario, TV y las formaciones

El Ferroviario y el Pincha se enfrentarán este sábado en Santiago del Estero por el Torneo Clausura, en un cruce cargado de tensión y con presencia de hinchas neutrales.

28 de noviembre 2025 · 11:37hs
Central Córdoba y Estudiantes buscan un lugar en cuartos: horario, TV y las formaciones

Central Córdoba y Estudiantes jugarán este sábado desde las 21.30 en el Estadio Madre de Ciudades, en un cruce que definirá quién avanza en el Torneo Clausura. El equipo santiagueño llega fortalecido tras eliminar a San Lorenzo, mientras que el Pincha desembarca con confianza después de dar el golpe en Arroyito.

Cómo llega Central Córdoba: envión anímico y polémica reciente

El Ferroviario, que terminó cuarto en su zona, viene de superar 2-1 a San Lorenzo en un duelo intenso marcado por las discusiones arbitrales. Los goles de Lucas Varaldo y José Florentín sostuvieron la clasificación, mientras que el DT Omar De Felippe destacó el carácter del equipo: “Nos castigaron todo el año, pero este grupo compite”.

LEER MÁS: Central Córdoba, con mucha polémica, le ganó a San Lorenzo y avanzó a cuartos de final

El presente de Estudiantes: triunfo resonante y sanciones en puerta

Estudiantes llegó a los playoffs desde el octavo puesto y sorprendió al vencer 1-0 a Rosario Central como visitante, con un tanto de Edwin Cetré. La previa estuvo atravesada por la tensión institucional: el equipo realizó un pasillo de espaldas y la AFA sancionó a varios jugadores y a Juan Sebastián Verón, lo que alimentó el clima caliente del cruce.

Como cambio principal, Santiago Ascacibar ingresará por Mikel Amondarain, expulsado en la instancia anterior. Además, el Pincha contará con el apoyo de miles de simpatizantes neutrales.

LEER MÁS: Verón explotó contra la AFA y advirtió: "estas cosas pueden terminar en un descenso"

Las probables formaciones

Central Córdoba (SE)

Aguerre; Moyano, Abascia, Galván, Cufré; Vera, Florentín, Zalazar, Perelló; Heredia y Varaldo. DT: Omar De Felippe.

Estudiantes

Muslera; Gómez, Núñez, González Pirez, Arzamendia; Ascacibar, Piovi; Cetré, Medina, Palacios; Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Cómo ver el partido y datos del encuentro

  • Hora: 21.30

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez

  • VAR: Silvio Trucco

  • TV: TNT Sports Premium

  • Estadio: Madre de Ciudades

Central Córdoba Estudiantes Torneo Clausura
