Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe-Coronda

Se confirmó la nómina de participantes de la Santa Fe-Coronda para aficionados

La organización de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda para aficionados a disputarse el sábado 29 de noviembre confirmó los 70 protagonistas de la prueba

Ovación

Por Ovación

28 de noviembre 2025 · 08:44hs
Se confirmó la lista de los que serán parte de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda para aficionados.

Se confirmó la lista de los que serán parte de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda para aficionados.

En el marco de la 48° Maratón Acuática Santa Fe-Coronda a llevarse a cabo en febrero del año próximo, este sábado 29 de noviembre se cumplirá con una competencia similar pero para nadadores aficionados. La largada está prevista desde el parador de Piedras Blancas en la costanera Este, y la llegada al balneario municipal de Coronda.

Participarán 70 nadadores, de los cuales son 22 solistas, y 12 relevos. La partida está prevista para las 8 de la mañana, y el arribo estimado a la capital nacional de la frutilla es a las 15. Es importante señalar que la prueba tendrá una extensión de 58 kilómetros.

El recorrido de la competencia de aficionados es la siguiente: largada desde Piedras Blancas, luego curso principal del Río Santa Fe, Cuatro Bocas y curso principal del Río Coronda. La llegada a la cabecera del departamento San Jerónimo, es al balneario municipal de Coronda, lugar donde estará colocada la placa de toque que indicará el final de la Maratón.

De acuerdo a lo establecido en el reglamento, los 4 (cuatro) integrantes del relevo podrán largar y llegar nadando juntos. El CO establecerá la distancia hasta (largada) y desde (llegada) donde podrán hacerlo. Cada nadador deberá completar 30 (treinta) minutos de nado. Mientras esto ocurre, los otros tres (3) relevistas deberán ir en la embarcación de apoyo a motor. La señal de relevo se realizará a través del golpe de palmas entre nadadores y deberá ser visible.

Tiempo límite: La duración máxima de la prueba será de 10 (diez) horas. Quien exceda este tiempo deberá abandonar la prueba y subir a su bote de apoyo. En caso de incumplimiento, se aplicará una multa en dinero y posibles sanciones adicionales. Recordemos que la prueba internacional para nadadores profesionales está prevista para el domingo 1 de febrero de 2026.

Categoría solista

-Buenos Aires: Axel Carvani, Gastón Faccio, Lucas Monacci, Paulina Marín Quezada, Néstor Vallejo, Carlos Mosqueira,

-Ciudad de Buenos Aires: Carlos Reggiani, Leandro Martínez,

-Chubut: Fabián Barnes, Juan Fernández

-Entre Ríos: Víctor Leriche, Juan Mesaglio

-Santa Fe: Germán Baer, Bruno Lemaire, Martín Acuña, Gustavo Weder, Pablo Scozzina, José Ñañe,

-Brasil: Marcos Zamboni, Marcos Rodrigues (San Pablo)

-Tucumán. Javier Fernández

-Río Negro: Leonardo Migone

Categoría equipos

-Dios los cría: Facundo Sager, Leandro Noro, Noelia Reynoso, Rafael Lehmann (Santa Fe)

-Kamikases: Nelson Schonfeld, Federico Gasparutti, Néstor Cainelli, Marcos Conzález (Santa Fe)

-Natatorio Amancay: Gabriela Mezzo, Martín Morgada, Nicolás Colombrero, Germán Mehring (Santa Fe).

-Acuáfilos: Darío Brunello, Adrián Cavallo, Leandro Hereñú, Marina Mastrángelo (Buenos Aires)

-AB Agrimensura: Alejandro Brandetti, Nazarena Gorr, José Lima, José Fernández (Santa Fe)

-Rosario Remeros: Gonzalo Masaramón, Pablo Pane, Rodrigo Miranda y Federico Piro (Santa Fe)

-Aguas Abiertas Patagónicas: Ernesto De Andrea, Alejandro Okier, Nicolás Jones y Luis Albarracín (Chubut).

-Monos nadadores de Bragado Club: Ignacio Chelia, Carolina Cuatrommo, Isolde Bachman, Ignacio Negroni (Buenos Aires).

-Ateneo Campeón: Federico Adjad, Felipe Adjad, Martín González Vara, Ignacio Paoli (Santa Fe).

-Alma de agua: Gustavo Medrano, Gustavo Silvetti, Gabriel García, María D´Angelo (Santa Fe).

-Akambareté: Deisy Passarino, Belén Pihgin, Andrés Rosental y Alexis Beade (Santa Fe).

-Delfín Náutica: Gustavo Recce, Antonella Bogarín, Marcelo Galizzi, María Venanzi (Santa Fe).

Santa Fe-Coronda aficionados Maratón
Noticias relacionadas
boca recibe a argentinos por los cuartos de final

Boca recibe a Argentinos por los cuartos de final

La Princesita Bermúdez, la mejor deportista santafesina del 2025.

La Princesita Bermúdez fue elegida la mejor deportista de Santa Fe

Unión y Colón de San Justo se medirán el próximo miércoles 3 de diciembre en el predio liguista.

Se diagramó la disputa de la final del Clausura Norberto Serenotti

La USR afrontará el Seven de la República en la ciudad de Paraná.

Santa Fe tiene plantel definido para el Seven de la República

Lo último

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Último Momento
Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Operativo federal por fentanilo adulterado: Santa Fe, entre las provincias allanadas

Operativo federal por fentanilo adulterado: Santa Fe, entre las provincias allanadas

Cronograma de pago de haberes de noviembre para trabajadores estatales

Cronograma de pago de haberes de noviembre para trabajadores estatales

Ovación
Chiquito Vergara y un duro desafío internacional en Lituania

Chiquito Vergara y un duro desafío internacional en Lituania

Se diagramó la disputa de la final del Clausura Norberto Serenotti

Se diagramó la disputa de la final del Clausura Norberto Serenotti

Se confirmó la nómina de participantes de la Santa Fe-Coronda para aficionados

Se confirmó la nómina de participantes de la Santa Fe-Coronda para aficionados

Santa Fe tiene plantel definido para el Seven de la República

Santa Fe tiene plantel definido para el Seven de la República

La Princesita Bermúdez fue elegida la mejor deportista de Santa Fe

La Princesita Bermúdez fue elegida la mejor deportista de Santa Fe

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL