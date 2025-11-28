Uno Santa Fe | Ovación | Juan Sebastián Verón

Verón explotó contra la AFA y advirtió: "estas cosas pueden terminar en un descenso"

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, cuestionó el título otorgado a Rosario Central y alertó que su club podría sufrir represalias deportivas.

28 de noviembre 2025 · 11:08hs
Juan Sebastián Verón y Claudio Tapia dialogan en el estadio de Estudiantes.

Juan Sebastián Verón volvió a expresarse públicamente tras el fuerte cruce institucional entre Estudiantes y la AFA por la estrella retroactiva otorgada a Rosario Central. El dirigente explicó los motivos de su postura, negó ambiciones políticas dentro del fútbol argentino y afirmó que su club debe mantenerse alerta ante eventuales represalias.

Un título que desató el conflicto

En la entrevista, Verón sostuvo que la reacción de Estudiantes comenzó con un comunicado institucional en rechazo al reconocimiento otorgado a Rosario Central por ser el equipo con más puntos del año. Según explicó, la AFA decidió entregar un título que nunca había sido pautado al inicio de la temporada.

La sanción y el gesto del “pasillo”

El dirigente también se refirió a la sanción de seis meses que recibió —junto a varios jugadores— luego de que el plantel platense se negara a realizar el pasillo que el organismo había exigido. Para Verón, la penalización está directamente vinculada a la postura crítica que adoptó el club.

Preocupación por amenazas y arbitrajes

Verón apuntó contra un mensaje publicado por el dirigente Pablo Toviggino, al que calificó como una amenaza hacia él y hacia Estudiantes. Además, advirtió que estas situaciones pueden derivar en consecuencias deportivas: “Estas cosas suelen terminar en malos arbitrajes o incluso en un descenso”, afirmó.

El presidente también remarcó la creciente desconfianza generalizada hacia los árbitros y el VAR, señalando que hoy los clubes analizan las designaciones antes de cada partido.

Negó querer la presidencia de la AFA

El dirigente descartó cualquier intención de competir por el máximo cargo del fútbol argentino. Aseguró que su única motivación es mejorar el deporte: “Nunca tuve como objetivo ser presidente de la AFA”, dijo, remarcando que su rol está centrado en lo social y lo deportivo dentro de Estudiantes.

Defensa del club y críticas al sistema

Verón afirmó que no actuó por impulso, sino que buscó defender a Estudiantes ante decisiones que considera arbitrarias. Criticó la falta de debate dentro del fútbol argentino y aseguró que muchas decisiones se toman sin oposición real: “Si nadie se opone, el fútbol va en una sola dirección”, sentenció.

La postura sobre las sociedades anónimas

Al ser consultado por la posibilidad de convertir a los clubes en empresas, fue contundente: “Estudiantes no será una Sociedad Anónima”. Explicó que la institución sostiene más de 20 disciplinas y que ese modelo no es compatible con su estructura.

Mirada hacia el próximo partido

Antes de cerrar, Verón dejó un comentario irónico sobre el próximo duelo ante Central Córdoba, un club vinculado a Toviggino. Aunque destacó la calidad del rival, advirtió que no revisó las designaciones arbitrales y deslizó: “En un segundo te bajan la mística”.

