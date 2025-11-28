¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones en Colón y aún varios socios deben regularizar su situación para poder votar

El domingo Colón elegirá nuevo presidente. En las instalaciones del gimnasio Roque Otrino se llevarán a cabo las elecciones de las que participarán cinco listas.

Mucho se viene hablando respecto al padrón societario y la cantidad de socios que están en condiciones de emitir el voto. Y lo cierto es que aún son varias las personas que deben regularizar su situación para sufragar.

Según la información que brindaba Radio Gol 96.7, hasta el momento son 16.055 los socios en condiciones de votar, pero con un detalle y es que de esos 16.055 socios, hay 2092 que deben una o dos cuotas.

Por lo cual, esas personas tendrán tiempo hasta el mismo domingo para pagar la cuota y poder votar. Es por ello, que la sede del club estará abierta para que esos socios puedan regularizar la deuda societaria.

Y respecto al pago, lo pueden hacer yendo a la sede o también realizarlo a través de Boleteriavip. Recordando que aquellos que deben tres cuotas o más no están en condiciones de votar.