Se diagramó la disputa de la final del Clausura Norberto Serenotti

La Liga Santafesina de Fútbol determinó que la gran final del Clausura Chijí Serenotti se dispute en el predio Nery Pumpido entre el Tate y el Conquistador

Sede confirmada para la gran final. El choque por la Primera División A de la Liga Santafesina se disputará en la cancha Leopoldo Jacinto Luque, ubicada en el predio Nery Pumpido. En este mismo escenario se disputó el último enfrentamiento entre Colón y Unión por la Zona A de la Fase de Grupos del Torneo Clausura.

Tras los triunfos de Colón de San Justo y Unión que en la noche del miércoles los depositara en la gran Final del Clausura Norberto Serenotti de la máxima división liguista, este jueves por la tarde se definió que el partido se disputará en la cancha Leopoldo Jacinto Luque del predio Nery Pumpido.

El juego decisivo de la Copa Isósceles de la Primera División A de la Liga Santafesina se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de diciembre a las 21, partido del cual daremos a conocer los respectivos detalles una vez sean definidos.

Recordemos que el Conquistador viene de superar a Colón de Santa Fe por 1 a 0 con un golazo de Claudio Albarracín. Pura garra, coraje y amor por los colores de un plantel de Guerreros que vuelve a decir presente: 2 finales y 1 semifinal en los últimos tres torneos de este nuevo formato. Una demostración del carácter, la identidad y la jerarquía del grupo.

Por su parte, Unión venció a Sanjustino en cancha de Independiente de Santo Tomé por 1 a 0 con un golazo de Juan Peralta en el segundo tiempo. La escuadra conducida por Juan De Olivera viene teniendo una muy buena temporada, logrando el título en Copa Santa Fe, y buscará ser el dueño en la final liguista.

Los clasificados a copas y torneos de Primera A

Tras haber culminado la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti de Primera A que organiza la Liga Santafesina de Fúbtol, llegadas las semifinales de los playoffs y teniendo en cuenta la tabla anual, quedaron definidas las clasificaciones de los representantes de la Liga Santafesina a los distintos torneos y copas externas que se jugarán durante el 2026.

Un dato no menor es que en principio, había dos cupos para la Santafesina en la Copa Federación, por ello se daban como clasificados a Sportivo Guadalupe y Náutico El Quillá, pero como el cupo fue ampliado a dos elencos más, es decir, cuatro en total, también adquirieron el derecho a jugar desde enero de 2026, Ciclón Racing y Ateneo Inmaculada.

-Torneo Regional Amateur

Colón de San Justo

Sanjustino

-Copa Santa Fe

Colón

Colón de San Justo

Sanjustino

Unión

-Copa Federación

Sportivo Guadalupe

Náutico El Quillá

Ciclón Racing

Ateneo Inmaculada

-Copa Túnel Subfluvial

Colón

Cosmos

Gimnasia y Esgrima

Independiente

La Salle Jobson

Nacional

Unión

Universidad Nacional del Litoral