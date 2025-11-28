La boxeadora oriunda de Villa Gobernador Gálvez, Evelyn Bermúdez, que es triple campeona mundial, fue elegida la mejor deportista de Santa Fe en 2025

La Princesita Bermúdez fue elegida la mejor deportista de Santa Fe en 2025. La villagalvense, que es triple campeona mundial, se llevó el premio cerrando un gran año. La Princesita fue distinguida en la 33ª edición de la Fiesta del Deporte de la provincia de Santa Fe. Brian Impellizzieri se quedó con la Consagración y Dante Pagani fue Revelación.

Evelin se une al pedestal de gigantes deportivos que han obtenido este prestigioso galardón. Un logro espectacular para una provincia cuna de enormes talentos, y lo es aún más por su gran impacto: consolida a La Princesita en el altar de las grandes pugilistas nacionales en toda la historia, incluso estando en la plenitud de su carrera.

Esto no es más que el merecido broche de oro a una temporada inolvidable, destacando su gesta en Canadá y el impresionante nocaut en el primer asalto sobre Sara Bailey, donde se quedó con todavía recordada unificación de los tres cinturones. Su hazaña ingresó a los libros, ya que fue la primera boxeadora argentina de toda la historia (sin distinción de género), en ganar un título mundial en el exterior con un nocaut en el primer asalto.

image La boxeadora Evelyn Bermúdez junto a autoridades provinciales y organizadores en la entrega que se realizó en la ciudad de Santa Fe.

No se puede olvidar el gran aporte de su pilar y entrenador, Tito Bermúdez, y de su hermana, la gran Daniela "La Bonita" Bermúdez. No solo han moldeado una verdadera dinastía en el noble arte de los puños, sino que también han izado la bandera de Santa Fe hacia lo más alto.