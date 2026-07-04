Vacaciones de invierno: refuerzan los vuelos entre Sauce Viejo y Aeroparque con más frecuencias diarias

Durante el receso invernal habrá jornadas con tres vuelos diarios entre Santa Fe y Buenos Aires. Además, el aeropuerto sumará propuestas turísticas con vuelos panorámicos sobre la capital provincial.

Refuerzo de vuelos: El Aeropuerto de Sauce Viejo aumenta frecuencias a Aeroparque durante vacaciones de invierno.

Con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea durante las vacaciones de invierno , el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo contará con un refuerzo especial de vuelos hacia Aeroparque, incorporando más frecuencias en fechas clave del receso.

La medida fue anunciada por autoridades provinciales durante la presentación de la nueva edición de la Experiencia XFlight y forma parte de una estrategia para facilitar los viajes turísticos y mejorar las conexiones con otros destinos del país.

Según se informó, durante la primera semana de vacaciones los vuelos entre Sauce Viejo y Aeroparque pasarán de dos a tres frecuencias diarias —ida y vuelta— los lunes, miércoles, jueves y viernes. En la segunda semana, el esquema reforzado se mantendrá el lunes.

La presidenta del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, Gisela Riuli, destacó que la ampliación de la oferta permitirá brindar más alternativas a quienes se trasladen por turismo, trabajo o para realizar conexiones con otros puntos del país.

“Contaremos con cinco jornadas adicionales con tres vuelos diarios hacia Aeroparque, lo que facilita las conexiones con otros destinos nacionales y mejora las alternativas para los pasajeros”, explicó.

Más conectividad para la región

Desde el Gobierno provincial señalaron que el refuerzo responde a una política orientada a consolidar la conectividad aérea de Santa Fe y acompañar el crecimiento de la actividad turística y productiva.

Riuli remarcó que la decisión fue impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quienes consideran al aeropuerto una infraestructura estratégica para el desarrollo provincial.

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“Fortalecer la conectividad significa generar más oportunidades para el turismo, la producción y el empleo. El aeropuerto cumple un rol clave en ese objetivo”, sostuvo.

Vuelos panorámicos como complemento

En paralelo al incremento de frecuencias, el aeropuerto también lanzará una propuesta recreativa para quienes permanezcan en la región durante las vacaciones.

Desde el próximo lunes comenzará una nueva edición de la Experiencia XFlight, que ofrecerá vuelos panorámicos sobre la ciudad de Santa Fe, la Costanera, el Puente Colgante, la Basílica de Guadalupe, la zona de islas y los estadios de Colón y Unión.

Como novedad, este año se incorporarán vuelos nocturnos que permitirán observar la ciudad iluminada desde el aire.

De esta manera, el Aeropuerto de Sauce Viejo buscará combinar una mayor conectividad con nuevas alternativas turísticas para potenciar el movimiento de pasajeros durante el receso invernal.