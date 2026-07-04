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Escándalo policial en Santa Fe: cayeron dos agentes acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Los dos efectivos fueron aprehendidos por Asuntos Internos tras la denuncia de la víctima. En los procedimientos se secuestraron 1.100 dólares a uno de ellos y 400 al otro. La investigación está a cargo del fiscal de Violencia Institucional del MPA, que ordenó las actuaciones y avanza hacia la audiencia imputativa.

Juan Trento

Por Juan Trento

4 de julio 2026 · 19:42hs
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Policías aprehendidos: Dos suboficiales fueron detenidos por sustraer 1.500 dólares a un automovilista.

Policías aprehendidos: Dos suboficiales fueron detenidos por sustraer 1.500 dólares a un automovilista.

Este viernes, en la ciudad de Santa Fe y por causas que son materia de investigación judicial, dos suboficiales de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe fueron aprehendidos por efectivos de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, acusados de haber sustraído 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández, y se inició a partir de la denuncia presentada por la víctima en la sede de Asuntos Internos, ubicada en San Martín y Obispo Gelabert.

Los hechos

De acuerdo con las primeras actuaciones, el episodio ocurrió alrededor de las 19, cuando los suboficiales, identificados como L. C. y P. P., interceptaron un automóvil que circulaba por bulevar Pellegrini y San Lorenzo, en el que viajaba un hombre junto a su hijo de dos años.

Durante el procedimiento, los agentes requisaron el vehículo y hallaron una suma de dinero en moneda estadounidense. Según la denuncia, habrían exigido al conductor la entrega de parte del efectivo a cambio de no demorarlo ni avanzar con el procedimiento.

Siempre de acuerdo con el relato de la víctima, el automovilista se trasladó luego hasta la esquina de Luciano Molinas y Saavedra, donde entregó 400 dólares a los policías. Posteriormente advirtió que durante la requisa también le habrían sustraído otros 1.100 dólares, alcanzando un total de 1.500 dólares.

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Elementos probatorios incriminantes

Tras la denuncia, personal de Asuntos Internos desplegó un operativo para localizar a los dos suboficiales, quienes fueron ubicados horas más tarde y sometidos a una requisa.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron 1.100 dólares en poder de uno de los aprehendidos y 400 dólares en poder del otro, coincidentes con los montos denunciados.

Además, la investigación cuenta con registros del sistema de GPS interno y material de cámaras de videovigilancia que forman parte de la causa.

Delitos contemplados

Con intervención de Asuntos Internos y conocimiento de la Jefatura de la Unidad Regional I, ambos suboficiales quedaron a disposición del fiscal Ezequiel Hernández, quien ordenó que continúen privados de su libertad, sean sometidos a revisación médica en Medicina Legal y formalmente identificados.

El fiscal analiza imputarles los delitos de hurto agravado por su condición de policías y/o exacciones ilegales, en caso de comprobarse el abuso de su función e intimidación al automovilista. La definición de la calificación legal será expuesta en la audiencia imputativa prevista para la próxima semana.

Santa Fe escándalo Policía Delitos
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