Uno Santa Fe | Judiciales | portero

Liberaron al portero imputado por abuso sexual en un jardín de infantes de Rosario

La Justicia suspendió la prisión preventiva de Rubén L. y le prohibió salir de la provincia mientras avanza la investigación sobre tres denuncias

4 de julio 2026 · 18:40hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Tensión en el jardín de infantes Paulo Freyre de Empalme Graneros tras una denuncia por abuso sexual contra un niño de cuatro años

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Tensión en el jardín de infantes Paulo Freyre de Empalme Graneros tras una denuncia por abuso sexual contra un niño de cuatro años

A casi un mes del inicio de una saga de denuncias de abuso sexual en el Jardín de Infantes 261 Paulo Freire, la Justicia rosarina ordenó este viernes la liberación del portero que había sido detenido por dichos delitos. A pesar de esta medida, la causa sigue abierta y debe cumplir una serie de reglas de conducta.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó la decisión tras una audiencia para revisar la medida cautelar que vencía en septiembre. La fiscal Julia Feldman se opuso al pedido de los representantes legales de Rubén L. e insistió en la necesidad de mantener la prisión preventiva efectiva por 90 días, pero el planteo no prosperó.

El juez Rafael Coria resolvió liberar al asistente escolar de 55 años a partir del análisis de nuevos datos correspondientes a la investigación penal. Mientras tanto, el imputado tiene prohibido acercarse a las familias denunciantes en Empalme Graneros o contactarse con ellas, entre otras restricciones.

¿Qué pasó con el portero imputado por abuso sexual?

El Ministerio de Educación de Santa Fe apartó a Rubén L. de sus funciones el último 10 de junio. Ese miércoles produjeron importantes disturbios a raíz de la protesta de madres y padres de alumnos que lo señalaban como autor de abuso sexual dentro del establecimiento.

El sospechoso quedó bajo arresto durante una semana cargada de tensión, ya que las familias pidieron el traspaso de los chicos y el jardín cerró sus puertas provisoriamente. Las autoridades provinciales impulsaron una intervención total para designar a un nuevo equipo directivo y reemplazar a las docentes que trabajaban allí.

El asistente escolar fue imputado el 17 de junio en el Centro de Justicia Penal. Actualmente, el MPA sigue investigando tres hechos dentro de la institución, aunque previamente había trascendido una lista de 14 denuncias bajo análisis de la unidad especializada en este tipo de delitos.

Madres de alumnos del Jardín de Infantes 261 Paulo Freire fueron a protestar el viernes 12 de junio de 2026 a la puerta de la sede rosarina del Ministerio de Educación de Santa Fe.

Madres de alumnos del Jardín de Infantes 261 Paulo Freire fueron a protestar el viernes 12 de junio de 2026 a la puerta de la sede rosarina del Ministerio de Educación de Santa Fe.

El primer episodio que investigó la fiscal Antonela Valente involucra a un niño menor de edad. Además de las acciones reiteradas en perjuicio de su integridad sexual, los investigadores presumen que fue amenazado para que no contara lo que le había sucedido.

LEER MÁS: Abuso sexual en un jardín de infantes de Rosario: quisieron prender fuego la casa de un docente

Las dos denuncias restantes se refieren a otros alumnos de 5 años que vivieron situaciones similares. Después de esta presentación, el juez ordenó la prisión preventiva efectiva por 90 días con la posibilidad de una prórroga automática si se solicitaba una audiencia preliminar para avanzar hacia la preparación del juicio.

Prohibiciones y reglas de conducta

A la hora de revisar la nueva evidencia vinculada a la causa, Coria aceptó el pedido de la defensa con una serie de condiciones. En primer lugar, el asistente escolar tiene prohibido salir de la provincia de Santa Fe hasta el 3 de noviembre y debe concurrir cada 15 días ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

Por otra parte, el imputado no puede comunicarse con las familias denunciantes por el mismo plazo. Esto implica evitar el contacto presencial, así como el uso de redes sociales o el acercamiento a través de otras personas.

Finalmente, Rubén L. debe mantenerse a 500 metros del Jardín Paulo Freire. El mismo radio se aplicó para evitar que se cruce con los alumnos o sus parientes. En caso de que eso ocurra de manera casual, tendrá que retirarse hasta alcanzar la distancia correspondiente.

portero Rosario abuso Empalme Graneros
Noticias relacionadas
Causa Mauro González: imputaron a seis policías de la Comisaría 8ª por tormentos seguidos de muerte

Causa Mauro González: imputaron a seis policías de la Comisaría 8ª por tormentos seguidos de muerte

Condena de 9 años: A.D.V. fue sentenciado por abuso sexual a una niña en Villa Guillermina y a una mujer en 2022.

Abusó de una niña en la plaza de un pueblo santafesino: lo condenaron a nueve años de prisión

Prisión preventiva dictada para un acusado por privación ilegítima de la libertad y lesiones en Laguna Paiva.

Violento secuestro en Laguna Paiva: dictaron prisión preventiva para el chofer de la banda y este lunes definen el futuro de la expareja

El adolescente de 15 años implicado en el tiroteo de la escuela de San Cristóbal continuará en un centro especializado por tres meses más.

El autor del tiroteo en la escuela de San Cristóbal seguirá alojado en un centro especializado: evaluarán si puede finalizar sus estudios

Lo último

Se bajó el telón de la primera ronda del Regional del Litoral

Se bajó el telón de la primera ronda del Regional del Litoral

Los Pumas perdieron con Escocia en el arranque del Nations Championship

Los Pumas perdieron con Escocia en el arranque del Nations Championship

La prueba del fraude millonario que se investiga en Nelson: el plazo fijo que seducía con un 85% anual y terminó atrapando a los ahorristas

La prueba del fraude millonario que se investiga en Nelson: el plazo fijo que seducía con un 85% anual y terminó atrapando a los ahorristas

Último Momento
Se bajó el telón de la primera ronda del Regional del Litoral

Se bajó el telón de la primera ronda del Regional del Litoral

Los Pumas perdieron con Escocia en el arranque del Nations Championship

Los Pumas perdieron con Escocia en el arranque del Nations Championship

La prueba del fraude millonario que se investiga en Nelson: el plazo fijo que seducía con un 85% anual y terminó atrapando a los ahorristas

La prueba del fraude millonario que se investiga en Nelson: el plazo fijo que seducía con un 85% anual y terminó atrapando a los ahorristas

Varias bajas de peso entre los convocados de Colón para visitar a Deportivo Madryn

Varias bajas de peso entre los convocados de Colón para visitar a Deportivo Madryn

En un partido de hacha y tiza, Francia doblegó a Paraguay y avanzó a los cuartos de final

En un partido de hacha y tiza, Francia doblegó a Paraguay y avanzó a los cuartos de final

Ovación
Las pibas de Unión sumaron un valioso punto en Córdoba ante Talleres

Las pibas de Unión sumaron un valioso punto en Córdoba ante Talleres

Jorge Sanguina no entraba en los planes de Colón y se irá a Uruguay

Jorge Sanguina no entraba en los planes de Colón y se irá a Uruguay

Ciudad Bolívar venció a Godoy Cruz y pasó a Colón en la tabla de la zona A

Ciudad Bolívar venció a Godoy Cruz y pasó a Colón en la tabla de la zona A

En un partido de hacha y tiza, Francia doblegó a Paraguay y avanzó a los cuartos de final

En un partido de hacha y tiza, Francia doblegó a Paraguay y avanzó a los cuartos de final

Se bajó el telón de la primera ronda del Regional del Litoral

Se bajó el telón de la primera ronda del Regional del Litoral

Policiales
Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa