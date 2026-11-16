Santa Fe se acerca al final del ciclo lectivo: cuándo terminan las clases en 2026

El calendario escolar 2026, confirmado por el Ministerio de Educación de la provincia, buscó llegar a los 190 días de clase

Tras 14 años sin alcanzarlo, Santa Fe logró en 2025 cumplir los 185 días de clases , lo que le permitió ubicarse como la segunda provincia del país con ese indicador. La jurisdicción también se posiciona entre las primeras en la implementación de la hora extendida , otro de los pilares de la política educativa provincial. Para 2026, el objetivo fue superar ese número y llegar a los 190 días de clases ininterrumpidos .

En marzo, el ministro de Educación, José Goity , detalló cómo se iba a organizar el calendario escolar en Santa Fe . Cabe recordar que las clases en los distintos niveles (excepto en el nivel superior) comenzaron el lunes 2 de marzo. En tanto, el receso escolar de invierno fue del 6 al 17 de julio.

¿Cuándo terminan las clases en Santa Fe?

Según el calendario escolar de la provincia, las clases finalizarán el 18 de diciembre de 2026. Sí, aunque ya se sienta el fin de año, lo cierto es que falta poco más de un mes para que concluyan las actividades escolares.

El ausentismo escolar en Santa Fe

El ausentismo escolar es uno de los desafíos que enfrenta la educación santafesina, sobre todo en el nivel secundario. Al menos, así lo advierte el último informe de la organización Argentinos por la Educación, que señala que casi la mitad de los estudiantes que cursan el último año de la escuela media acumula 15 faltas o más en el año.

La proporción creció considerablemente en apenas dos períodos. Mientras que en 2022 el 34% de los alumnos reconocía haber alcanzado esa cantidad de inasistencias, en 2024 el porcentaje trepó al 45%. El problema, además, no afecta a todos por igual: las faltas son más frecuentes entre los estudiantes de menores recursos económicos.

Los datos surgen del trabajo "Aprendizajes y asistencia, una mirada por provincia", elaborado por Federico del Carpio, Martín Nistal y Lucía Vallejo, de Argentinos por la Educación. El informe reúne información sobre la asistencia a clases y los resultados de las pruebas Aprender en las 24 jurisdicciones del país, con el objetivo de ofrecer un panorama sobre la situación educativa y la evolución de los aprendizajes.

En Santa Fe, el incremento de las inasistencias en el último año de secundaria fue de 11 puntos porcentuales entre 2022 y 2024. Esto significa que, mientras en la primera medición aproximadamente uno de cada tres estudiantes declaraba tener 15 faltas o más, dos años después la proporción se acercó a uno de cada dos.