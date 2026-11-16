Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe se acerca al final del ciclo lectivo: cuándo terminan las clases en 2026

El calendario escolar 2026, confirmado por el Ministerio de Educación de la provincia, buscó llegar a los 190 días de clase

16 de noviembre 2026 · 11:19hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Santa Fe se acerca al final del ciclo lectivo: cuándo terminan las clases en 2026

Tras 14 años sin alcanzarlo, Santa Fe logró en 2025 cumplir los 185 días de clases, lo que le permitió ubicarse como la segunda provincia del país con ese indicador. La jurisdicción también se posiciona entre las primeras en la implementación de la hora extendida, otro de los pilares de la política educativa provincial. Para 2026, el objetivo fue superar ese número y llegar a los 190 días de clases ininterrumpidos.

En marzo, el ministro de Educación, José Goity, detalló cómo se iba a organizar el calendario escolar en Santa Fe. Cabe recordar que las clases en los distintos niveles (excepto en el nivel superior) comenzaron el lunes 2 de marzo. En tanto, el receso escolar de invierno fue del 6 al 17 de julio.

¿Cuándo terminan las clases en Santa Fe?

Según el calendario escolar de la provincia, las clases finalizarán el 18 de diciembre de 2026. Sí, aunque ya se sienta el fin de año, lo cierto es que falta poco más de un mes para que concluyan las actividades escolares.

El ausentismo escolar en Santa Fe

El ausentismo escolar es uno de los desafíos que enfrenta la educación santafesina, sobre todo en el nivel secundario. Al menos, así lo advierte el último informe de la organización Argentinos por la Educación, que señala que casi la mitad de los estudiantes que cursan el último año de la escuela media acumula 15 faltas o más en el año.

La proporción creció considerablemente en apenas dos períodos. Mientras que en 2022 el 34% de los alumnos reconocía haber alcanzado esa cantidad de inasistencias, en 2024 el porcentaje trepó al 45%. El problema, además, no afecta a todos por igual: las faltas son más frecuentes entre los estudiantes de menores recursos económicos.

Los datos surgen del trabajo "Aprendizajes y asistencia, una mirada por provincia", elaborado por Federico del Carpio, Martín Nistal y Lucía Vallejo, de Argentinos por la Educación. El informe reúne información sobre la asistencia a clases y los resultados de las pruebas Aprender en las 24 jurisdicciones del país, con el objetivo de ofrecer un panorama sobre la situación educativa y la evolución de los aprendizajes.

En Santa Fe, el incremento de las inasistencias en el último año de secundaria fue de 11 puntos porcentuales entre 2022 y 2024. Esto significa que, mientras en la primera medición aproximadamente uno de cada tres estudiantes declaraba tener 15 faltas o más, dos años después la proporción se acercó a uno de cada dos.

Santa Fe ciclo lectivo 2026 clase calendario
Noticias relacionadas
El centro asistencial en la zona de Alto Verde que alberga al día de hoy 260 personas 

Poletti, sobre la crecida del Paraná: "Las proyecciones indican que podríamos alcanzar los 5,90 metros hacia el 24 de noviembre"

el rio parana llego a los 5,78 metros en santa fe y el municipio analiza habilitar nuevos centros de evacuados

El río Paraná llegó a los 5,78 metros en Santa Fe y el municipio analiza habilitar nuevos centros de evacuados

Emergencia en Arroyo Leyes: el Paraná comenzó a superar las defensas de bolsas en calle 12.

Emergencia hídrica en Arroyo Leyes: el Paraná comenzó a superar las defensas de vecinos con bolsas de arena en calle 12

Conferencia solidaria Un Mundo de Posibilidades: coaching y liderazgo para transformar la realidad.

Conferencia solidaria "Un Mundo de Posibilidades": coaching y liderazgo para transformar la realidad

Lo último

Unión volvió a entrenar y Madelón prepara dos amistosos para cerrar el año

Unión volvió a entrenar y Madelón prepara dos amistosos para cerrar el año

Horas determinantes en Unión: reuniones y decisiones por tomar

Horas determinantes en Unión: reuniones y decisiones por tomar

Cuáles son las diferencias que separan a Unión y Cristian Tarragona

Cuáles son las diferencias que separan a Unión y Cristian Tarragona

Último Momento
Unión volvió a entrenar y Madelón prepara dos amistosos para cerrar el año

Unión volvió a entrenar y Madelón prepara dos amistosos para cerrar el año

Horas determinantes en Unión: reuniones y decisiones por tomar

Horas determinantes en Unión: reuniones y decisiones por tomar

Cuáles son las diferencias que separan a Unión y Cristian Tarragona

Cuáles son las diferencias que separan a Unión y Cristian Tarragona

Hallaron a una mujer muerta en barrio Alvear y sospechan que fue asesinada: hay una aprehendida

Hallaron a una mujer muerta en barrio Alvear y sospechan que fue asesinada: hay una aprehendida

Villa Constitución realizó su primera Expo Carreras y Oficios: educación, formación y nuevas oportunidades

Villa Constitución realizó su primera Expo Carreras y Oficios: educación, formación y nuevas oportunidades

Ovación
Cuáles son las diferencias que separan a Unión y Cristian Tarragona

Cuáles son las diferencias que separan a Unión y Cristian Tarragona

El regreso exprés de Godoy Cruz y una marca histórica que todavía pertenece a Colón

El regreso exprés de Godoy Cruz y una marca histórica que todavía pertenece a Colón

Villarruel, manager de Morón: El candidato es Colón, no nos podemos comparar

Villarruel, manager de Morón: "El candidato es Colón, no nos podemos comparar"

Unión sigue de cerca el gran momento de Kevin Zenón y espera un ingreso millonario

Unión sigue de cerca el gran momento de Kevin Zenón y espera un ingreso millonario

Colón de San Justo ganó en Rafaela y es finalista del Regional Amateur

Colón de San Justo ganó en Rafaela y es finalista del Regional Amateur

Policiales
Barrio Nuevo Horizonte: aprehendieron a un hombre por amenazas calificadas, lesiones y violación de domicilio

Barrio Nuevo Horizonte: aprehendieron a un hombre por amenazas calificadas, lesiones y violación de domicilio

La Policía Federal atrapó a siete vendedores de drogas en el barrio La Lata de Rosario y les incautó cocaína y marihuana

La Policía Federal atrapó a siete vendedores de drogas en el barrio La Lata de Rosario y les incautó cocaína y marihuana

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Apedrearon un colectivo de la empresa Zenit mientras circulaba por el puente Carretero

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Rata Blanca vuelve a Tribus con una noche de clásicos y potencia en vivo

Rata Blanca vuelve a Tribus con una noche de clásicos y potencia en vivo

De Venecia a Buenos Aires: la Camerata Rosario llega a Santa Fe con Las 8 Estaciones

De Venecia a Buenos Aires: la Camerata Rosario llega a Santa Fe con "Las 8 Estaciones"

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas