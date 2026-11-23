Una pasajera filmó al piloto de Alpine en un vuelo de línea tras el Gran Premio de Las Vegas y contó por qué se puso el casco antes de subir al avión comercial.

Franco Colapinto volvió a ponerse el casco después del Gran Premio de Las Vegas, esta vez en la puerta de embarque. El piloto argentino, que terminó sexto con Alpine, viajó en clase turista rumbo a Nashville. Caroline Smith, una pasajera que lo reconoció, publicó el video del encuentro y contó qué hizo el pilarense para mostrar su tarjeta de embarque.

Por qué Colapinto se puso el casco en el aeropuerto

Smith, creadora de contenido y seguidora de la Fórmula 1, lo grabó mientras esperaba para subir al avión y volvió a filmarlo cuando ya estaba sentado. En el video se ve que el argentino llevaba en la mano el mismo casco que había usado en la carrera. Una vez a bordo, lo acomodó entre las piernas.

La pasajera contó en Instagram que, en la puerta de embarque, le pidieron que se pusiera el casco porque contaba como una tercera pieza de equipaje. Así, Colapinto se liberó las manos para mostrar su tarjeta. Divertida por la escena, Smith lo llamó “el hombre del pueblo”.

El pilarense ya había llamado la atención de otros pasajeros en un vuelo de bajo costo. El año pasado lo fotografiaron en el trayecto entre Barcelona y Budapest, antes del Gran Premio de Hungría.

De los puntos en Las Vegas a la próxima carrera en Catar

El sexto puesto en Las Vegas le permitió a Colapinto igualar su mejor resultado en la Fórmula 1 y volver a sumar puntos después de seis carreras. Su próximo compromiso con Alpine será el Gran Premio de Catar, el fin de semana siguiente, en el circuito de Lusail.