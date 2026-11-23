La cuenta oficial de la F1 mostró el avance de ambos pilotos en la largada. Gasly quedó quinto y Colapinto, sexto. Entre los dos sumaron 18 puntos en Las Vegas.

La Fórmula 1 eligió la largada de Franco Colapinto y Pierre Gasly para repasar la actuación de Alpine en el Gran Premio de Las Vegas. La cuenta de la categoría difundió un video del avance de los pilotos en los primeros metros de una carrera que terminó con el francés quinto, el argentino sexto y 18 puntos para la escudería.

La maniobra que la Fórmula 1 volvió a mostrar

La publicación recuperó el momento en que los dos Alpine ganaron terreno apenas se puso en marcha la carrera. La categoría presentó ese avance como el comienzo de un Gran Premio en el que ambos autos terminaron en zona de puntos.

La cuenta oficial de la Fórmula 1 destacó la largada de los dos pilotos de la escudería francesa, junto con un video de dicha maniobra en el inicio del GP: "¡Avanzando desde el principio con los pilotos de Alpine, en camino a puntos dobles!".

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, también valoró el rendimiento de los pilotos. El italiano destacó la precisión y la concentración que exigió la carrera y señaló que el resultado le dio al equipo algo para celebrar en Enstone después de una segunda mitad de temporada complicada.

Colapinto cortó la racha y Alpine descontó en Constructores

El sexto puesto le dio ocho puntos a Colapinto, que llevaba seis carreras sin sumar desde su séptimo lugar en Madrid. Tras la prueba, el argentino contó que se sintió cómodo al pelear con los equipos de adelante.

Gasly aportó otras diez unidades con el quinto puesto y Alpine llegó a 87 puntos en el Mundial de Constructores. La escudería francesa quedó sexta y redujo a 27 puntos la distancia con Racing Bulls en la recta final de la temporada.