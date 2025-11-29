Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto en el GP de Qatar en F1: horarios y cronograma completo

El piloto argentino Franco Colapinto disputa una nueva fecha de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Lusail

29 de noviembre 2025 · 09:31hs
Franco Colapinto afrontará este sábado la carrera sprint y luego la clasificación en el GP de Qatar.

Franco Colapinto encara la recta final de la temporada tras un accidentado GP de Las Vegas en el que tuvo que hacer frente a las condiciones climáticas y a un impacto que recibió en la parte trasera de su monoplaza. El pilarense llega al Circuito Internacional de Lusail en busca de sumar puntos por primera vez en Alpine, en un fin de semana que contará con una carrera sprint.

Los primeros ensayos de Colapinto

El viernes, en la única prueba libre del GP de Qatar, Colapinto terminó en la última posición después de sufrir problemas en su Alpine. Su mejor vuelta fue de 1:23.529 con neumáticos duros y, cuando buscaba mejorar con la gama blanda, se despistó y debió abortar el intento. Desde el box le informaron que el auto tenía daños y no pudo completar ninguna vuelta rápida. Pierre Gasly, su compañero, finalizó 18° con 1:22.424.

En la clasificación de la Sprint, el argentino no superó el primer corte y quedó eliminado en la SQ1, junto a Lance Stroll, Liam Lawson, Lewis Hamilton y Gasly. Oscar Piastri se quedó con la pole position, George Russell saldrá segundo y Lando Norris tercero, mientras que Colapinto largará último.

El cronograma del GP de Qatar

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint - 11 a 12

Clasificación - 15 a 16

Domingo 30 de noviembre

Carrera - 13

Colapinto GP de Qatar horarios
Franco Colapinto se mostró frustrado por la carrera que protagonizó en Las Vegas.

Colapinto: "Fue una carrera muy mala y el auto fue un desastre"

Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Las Vegas.

Colapinto terminó 15º, ganó Verstappen y fueron descalificados Norris y Piastri

colapinto se lamento por su ultima vuelta en la clasificacion: una pena

Colapinto se lamentó por su última vuelta en la clasificación: "Una pena"

preocupacion en alpine: colapinto bajo investigacion por presunta infraccion con neumaticos

Preocupación en Alpine: Colapinto bajo investigación por presunta infracción con neumáticos

