Colapinto en el GP de Qatar en F1: horarios y cronograma completo El piloto argentino Franco Colapinto disputa una nueva fecha de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Lusail 29 de noviembre 2025 · 09:31hs

Franco Colapinto afrontará este sábado la carrera sprint y luego la clasificación en el GP de Qatar.

Franco Colapinto encara la recta final de la temporada tras un accidentado GP de Las Vegas en el que tuvo que hacer frente a las condiciones climáticas y a un impacto que recibió en la parte trasera de su monoplaza. El pilarense llega al Circuito Internacional de Lusail en busca de sumar puntos por primera vez en Alpine, en un fin de semana que contará con una carrera sprint.

Los primeros ensayos de Colapinto El viernes, en la única prueba libre del GP de Qatar, Colapinto terminó en la última posición después de sufrir problemas en su Alpine. Su mejor vuelta fue de 1:23.529 con neumáticos duros y, cuando buscaba mejorar con la gama blanda, se despistó y debió abortar el intento. Desde el box le informaron que el auto tenía daños y no pudo completar ninguna vuelta rápida. Pierre Gasly, su compañero, finalizó 18° con 1:22.424.

En la clasificación de la Sprint, el argentino no superó el primer corte y quedó eliminado en la SQ1, junto a Lance Stroll, Liam Lawson, Lewis Hamilton y Gasly. Oscar Piastri se quedó con la pole position, George Russell saldrá segundo y Lando Norris tercero, mientras que Colapinto largará último. El cronograma del GP de Qatar Sábado 29 de noviembre Carrera Sprint - 11 a 12 Clasificación - 15 a 16 Domingo 30 de noviembre Carrera - 13