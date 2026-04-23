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Alerta en Rosario Central: frenan de urgencia una categoría infantil por una denuncia grave

Rosario Central activó su protocolo tras una presentación anónima ante la Defensoría que advierte episodios de violencia y temas preocupantes en la categoría 2003

Ovación

Por Ovación

23 de abril 2026 · 14:21hs
Alerta en Rosario Central: frenan de urgencia una categoría infantil por una denuncia grave

Un fuerte sacudón institucional atraviesa a Rosario Central luego de que este jueves decidiera interrumpir todas las actividades de su categoría 2013 en inferiores. La determinación se tomó tras tomar conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe.

El comunicado de Rosario Central

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De acuerdo a los datos que trascendieron, la presentación incluye acusaciones de extrema gravedad: presuntos episodios de agresiones físicas, situaciones de abuso y amenazas vinculadas a la difusión de imágenes de los menores en redes sociales. Frente a este escenario, el club resolvió activar su protocolo de actuación para casos sensibles, priorizando la protección de los chicos.

En paralelo, la dirigencia canalla avanzó con la convocatoria a una reunión urgente que reunirá a entrenadores, coordinadores y familiares de los jugadores involucrados. La intención es ordenar la intervención institucional, contener a las partes y dar un marco formal al proceso que ya está en marcha.

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Además, desde Arroyito confirmaron que se estableció contacto directo con el defensor provincial, Juan Cruz Giménez, a quien le manifestaron total predisposición para colaborar con la investigación. El club busca así esclarecer lo ocurrido y acompañar las medidas que surjan de las autoridades competentes.

Rosario Central denuncia defensoría
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