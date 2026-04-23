Alerta en Rosario Central: frenan de urgencia una categoría infantil por una denuncia grave

Rosario Central activó su protocolo tras una presentación anónima ante la Defensoría que advierte episodios de violencia y temas preocupantes en la categoría 2003

Un fuerte sacudón institucional atraviesa a Rosario Central luego de que este jueves decidiera interrumpir todas las actividades de su categoría 2013 en inferiores . La determinación se tomó tras tomar conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe.

De acuerdo a los datos que trascendieron, la presentación incluye acusaciones de extrema gravedad: presuntos episodios de agresiones físicas, situaciones de abuso y amenazas vinculadas a la difusión de imágenes de los menores en redes sociales. Frente a este escenario, el club resolvió activar su protocolo de actuación para casos sensibles, priorizando la protección de los chicos.

En paralelo, la dirigencia canalla avanzó con la convocatoria a una reunión urgente que reunirá a entrenadores, coordinadores y familiares de los jugadores involucrados. La intención es ordenar la intervención institucional, contener a las partes y dar un marco formal al proceso que ya está en marcha.

Embed GRAVE DENUNCIA EN ROSARIO CENTRAL: INVESTIGAN UN CASO EN INFERIORES



Una denuncia por presunto abuso en el vestuario de la Ciudad Deportiva sacude a Rosario Central. Los menores involucrados tendrían entre 12 y 13 años.



El club suspendió las actividades de la categoría 2013… pic.twitter.com/u9i9WshYlR — De12a14 (@De12a14) April 23, 2026

Además, desde Arroyito confirmaron que se estableció contacto directo con el defensor provincial, Juan Cruz Giménez, a quien le manifestaron total predisposición para colaborar con la investigación. El club busca así esclarecer lo ocurrido y acompañar las medidas que surjan de las autoridades competentes.