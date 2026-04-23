Un fuerte sacudón institucional atraviesa a Rosario Central luego de que este jueves decidiera interrumpir todas las actividades de su categoría 2013 en inferiores. La determinación se tomó tras tomar conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe.
Alerta en Rosario Central: frenan de urgencia una categoría infantil por una denuncia grave
Rosario Central activó su protocolo tras una presentación anónima ante la Defensoría que advierte episodios de violencia y temas preocupantes en la categoría 2003
Por Ovación
El comunicado de Rosario Central
De acuerdo a los datos que trascendieron, la presentación incluye acusaciones de extrema gravedad: presuntos episodios de agresiones físicas, situaciones de abuso y amenazas vinculadas a la difusión de imágenes de los menores en redes sociales. Frente a este escenario, el club resolvió activar su protocolo de actuación para casos sensibles, priorizando la protección de los chicos.
En paralelo, la dirigencia canalla avanzó con la convocatoria a una reunión urgente que reunirá a entrenadores, coordinadores y familiares de los jugadores involucrados. La intención es ordenar la intervención institucional, contener a las partes y dar un marco formal al proceso que ya está en marcha.
Además, desde Arroyito confirmaron que se estableció contacto directo con el defensor provincial, Juan Cruz Giménez, a quien le manifestaron total predisposición para colaborar con la investigación. El club busca así esclarecer lo ocurrido y acompañar las medidas que surjan de las autoridades competentes.