El cambio que prepara Madelón en Unión para jugarse todo ante Vélez

El DT de Unión, Leonado Madelón, empezó a delinear los 11 para el duelo decisivo del lunes ante Vélez por la 16ª fecha de la zona A del Apertura

En un momento donde no hay margen de error, Leonardo Madelón comenzó a darle forma a los 11 de Unión que afrontará una parada determinante el lunes ante Vélez en Liniers por la fecha 16 de la zona A del Apertura. El plantel trabajó este jueves por la mañana en el predio y dio pistas.

La principal novedad pasa por la inclusión de Agustín Colazo, quien se perfila para ocupar el lugar del suspendido Marcelo Estigarribia. Una variante que ya se intuía en la previa y que ahora comienza a tomar forma en la estructura.

Agustín Colazo Colazo será el sustituto de Estigarribia en Unión. Prensa Unión

Por otra parte, una noticia que llevó tranquilidad fue la evolución de Brahian Cuello, que dejó atrás una contractura y continuará dentro de la formación titular, sosteniendo su lugar en el esquema, más allá de la chance que rondó de que entrara Nicolás Palavecino.

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Más allá del cambio obligado, todo indica que el Francés apostará a la continuidad del 4-4-2 que le dio buenos resultados en la mayoría de los compromisos. En pocas palabras, insistir con la base para ir al José Amalfitani en busca de un triunfo que permita sostener el lugar en la zona de playoffs. Lo importante es que todavía depende de sí mismo.

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Los posibles 11 de Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón y Brahian Cuello; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.