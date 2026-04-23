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La sede que pica en punta para el cruce Unión-Independiente por Copa Argentina

Mientras enfoca su energía en Vélez, Unión espera la definición del escenario para el partido de los 16avos de final de la Copa Argentina ante Independiente

Ovación

Por Ovación

23 de abril 2026 · 15:15hs
La sede que pica en punta para el cruce Unión-Independiente por Copa Argentina

En paralelo a la preparación para un compromiso clave por el torneo local, en Unión también se juega otro partido, pero fuera de la cancha: la definición de la sede para el cruce de Copa Argentina ante Independiente por los 16avos de final.

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Por ahora no hay confirmaciones oficiales en torno al día, horario ni escenario, lo que obliga a la dirigencia a mantenerse en estado de alerta para organizar la logística. Con varios encuentros de la fase ya disputados, se espera que la organización brinde precisiones en breve.

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Asoma una posible cede para Unión-Independiente

En ese contexto, el estadio Marcelo Bielsa de Newell's surge como la alternativa con mayor consenso para albergar el encuentro. Su ubicación y capacidad lo posicionan como una opción fuerte.

Estadio Marcelo Bielsa.png

Un escalón más abajo aparece el Estadio de San Nicolás de Los Arroyos, que también reúne condiciones y ofrece una localización intermedia entre Santa Fe y Avellaneda, lo que lo convierte en una variante viable.

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Más allá de este escenario en construcción, el foco inmediato del plantel está puesto en el choque del lunes ante Vélez Sarsfield por el Apertura. Sin embargo, siguen de cerca cada movimiento vinculado a la Copa Argentina, sabiendo que la planificación será clave cuando llegue la confirmación.

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