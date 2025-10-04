Uno Santa Fe | Ovación | Singapur

La bronca de Colapinto en Singapur: "Teníamos buen auto para pasar a Q2"

El argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su bronca luego de la clasificación en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

4 de octubre 2025 · 13:24hs
La bronca de Colapinto en Singapur: Teníamos buen auto para pasar a Q2

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su bronca luego de la clasificación en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y reconoció que “teníamos buen auto para pasar (a Q2)”.

Colapinto, que largará en el 18° lugar, explicó que su última vuelta en la clasificación “fue buena”, pero que perdió mucho tiempo por culpa del tránsito: “Cuando estás dos segundos atrás de un auto perdés mucha carga aerodinámica y grip, me molestaron mucho”.

• LEER MÁS: Colapinto quedó fuera de la Q1 y largará desde el puesto 18 en Singapur

Y aseguró que “estoy caliente porque teníamos un buen auto para pasar. No era excelente, pero se podía pasar con un buen esfuerzo”.

La desazón de Colapinto en Alpine tras la clasificación en Singapur

Colapinto no la tendrá nada fácil este domingo, ya que tendrá que subir varias posiciones si quiere sumar sus primeros puntos del año en un circuito como el de Marina Bay, donde es casi imposible realizar adelantamientos.

De cara a la carrera de este domingo, analizó: “Hay que trabajar para mañana. Yo estaba competitivo, así que hay que seguir empujando”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974472068793028732&partner=&hide_thread=false

Por último fue consultado por la falta de vueltas con ritmo de carrera que realizó durante las prácticas libres, ante lo que se sinceró: “Ya sabemos que el ritmo de carrera no es nuestro fuerte, así que muchos secretos no íbamos a encontrar. Ojalá que mañana sea un día mejor que el de hoy”.

El GP de Singapur, que corresponde a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1, es el 12° que disputa este año Colapinto, quien todavía no pudo sumar puntos esta temporada. Lo más cerca que estuvo fue en el GP de Países Bajos, donde cruzó la bandera a cuadros en el undécimo puesto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974472944102371742&partner=&hide_thread=false

Por otra parte, la pole position quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), quien dio la gran sorpresa en la clasificación.

En el segundo lugar largará el cuatro veces campeón del mundo, el neerlandes Max Verstappen (Red Bull), quien sigue en busca del milagro de recortar la distancia en el campeonato para vencer a los pilotos de McLaren, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quienes comenzarán tercero y quinto respectivamente.

La carrera del GP de Singapur de Fórmula 1 será este domingo a las 9 de la mañana.

Singapur Franco Colapinto Fórmula 1
Noticias relacionadas
singapur: colapinto confeso que no tiene feeling con el auto

Singapur: Colapinto confesó que no tiene "feeling con el auto"

flojo arranque para franco colapinto en singapur

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Franco Colapinto afrontará desde este viernes la primera práctica libre del GP de Singapur.

Colapinto pone primera en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Los Pumas perdieron ajustadamente ante Sudáfrica y dejaron una buena sensación en Twickenham.

Los Pumas dieron batalla, pero cayeron ajustadamente ante Sudáfrica en Twickenham

Lo último

La idea de Medrán en Colón para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

La idea de Medrán en Colón para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

Rica experiencia para tres equipos de la ASB en el sur de Brasil

Rica experiencia para tres equipos de la ASB en el sur de Brasil

Jornada negativa para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Jornada negativa para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Último Momento
La idea de Medrán en Colón para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

La idea de Medrán en Colón para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

Rica experiencia para tres equipos de la ASB en el sur de Brasil

Rica experiencia para tres equipos de la ASB en el sur de Brasil

Jornada negativa para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Jornada negativa para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

La bronca de Colapinto en Singapur: Teníamos buen auto para pasar a Q2

La bronca de Colapinto en Singapur: "Teníamos buen auto para pasar a Q2"

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Ovación
Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

La bronca de Colapinto en Singapur: Teníamos buen auto para pasar a Q2

La bronca de Colapinto en Singapur: "Teníamos buen auto para pasar a Q2"

Los Pumas dieron batalla, pero cayeron ajustadamente ante Sudáfrica en Twickenham

Los Pumas dieron batalla, pero cayeron ajustadamente ante Sudáfrica en Twickenham

Colapinto quedó fuera de la Q1 y largará desde el puesto 18 en Singapur

Colapinto quedó fuera de la Q1 y largará desde el puesto 18 en Singapur

Torneo Oficial U21: Unión (SF) le cortó el largo invicto a Banco

Torneo Oficial U21: Unión (SF) le cortó el largo invicto a Banco

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario