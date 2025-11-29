Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto: "Lo más frustrante es que no vamos rápido"

Luego de finalizar último en la carrera sprint del Gran Premio Qatar, Franco Colapinto se mostró molesto con el rendimiento del Alpine

29 de noviembre 2025 · 13:36hs
Franco Colapinto se mostró molesto por el rendimiento de su auto.

Franco Colapinto volvió a quejarse de su auto, luego de haber terminado en el último puesto de la Sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. “Lo más frustrante es que no vamos rápido”, afirmó a algunas horas de participar de la clasificación de cara a la carrera de mañana.

El piloto argentino se refirió al cambio de suspensión que se le hizo al vehículo y destacó que “quedó muy blanda y no fue suficiente para que mejorara”. Además, agregó: “Igualmente fue positivo para aprender un poco. Creo que Pierre (por Gasly) encontró un poco más de cosas buena”, manifestó.

Con respecto a la parada en boxes para pasar de gomas medias a blandas, Colapinto se lamentó de haber regresado a la pista detrás de lance Stroll (Aston Martin). “Quedé justo atrás y por ese motivo tuve que ir muy lento. No pude hacer una vuelta limpia sin aire sucio”, expresó.

