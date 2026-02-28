Uno Santa Fe | Ovación | Doohan

Drive to Survive expuso el relevo de Doohan por Colapinto

La serie de Netflix mostró el instante en que Alpine decidió bajar a Doohan y subir al argentino, en una escena de alto voltaje emocional.

Ovación

Por Ovación

28 de febrero 2026 · 10:05hs
La octava temporada de Drive to Survive volvió a abrir la puerta del motorhome y dejó al descubierto uno de los momentos más sensibles de la Fórmula 1 reciente: Jack Doohan enterándose de que perdería su asiento en Alpine F1 Team para darle paso a Franco Colapinto. “Pensé que era mentira”, confiesa el australiano, todavía incrédulo ante una decisión que ya estaba tomada en los despachos.

La escena, editada con ritmo cinematográfico, expone la lógica despiadada de la categoría: rendimiento inmediato o reemplazo. Alpine atravesaba un inicio irregular, con déficit de ritmo en tandas largas, problemas de correlación entre simulador y pista y dificultades para sostener consistencia en clasificación. En ese contexto, la segunda butaca quedó bajo evaluación.

La cocina de la decisión

Las cámaras siguen la reunión en la que la cúpula directiva define el movimiento estratégico. El argumento central: reordenar el proyecto deportivo y apostar por un piloto con proyección y respaldo técnico. El anuncio no tarda en ejecutarse y el mensaje es claro: Colapinto tomará el volante en la siguiente carrera.

El episodio muestra a Doohan minutos después, en un ámbito íntimo, intentando procesar la noticia. El australiano admite que durante semanas desestimó los rumores que circulaban en el paddock y en la prensa especializada. Creyó que eran especulaciones propias del “mercado de pilotos”. La confirmación oficial cambió el escenario de un día para otro.

Telemetría, presión y exposición

Más allá del impacto humano, la serie profundiza en los argumentos deportivos. Alpine analizaba métricas finas: diferencia de décimas en clasificación, gestión de neumáticos en stint medio, capacidad de feedback técnico y adaptación a circuitos de baja carga aerodinámica. En un campeonato donde el margen es milimétrico, cada variable pesa.

Doohan también aborda el costado menos visible: la presión externa. Redes sociales, críticas y versiones cruzadas amplificaron la tensión. El documental deja en evidencia cómo el entorno digital puede convertirse en un factor adicional de desgaste psicológico para un piloto joven que todavía busca consolidarse.

En paralelo, la producción contrapone la llegada de Colapinto al paddock europeo. Sonrisa contenida, oportunidad histórica y la responsabilidad de subirse a un monoplaza que exigía evolución inmediata. El contraste es potente: mientras uno asimila la pérdida del asiento, el otro inicia su propio examen en la categoría más exigente del automovilismo.

La temporada confirma que en la Fórmula 1 las decisiones no se explican solo por el cronómetro. Son ecuaciones complejas donde confluyen rendimiento, proyección, política interna y estrategia empresarial. Y en ese tablero, una llamada puede cambiarlo todo.

