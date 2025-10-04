Colapinto quedó en el puesto 16 en la práctica 3, mejoró y va por la clasificación en Singapur

El argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una muy buena actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Singapur, donde terminó en la posición 16

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una muy buena actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Singapur , donde terminó en la decimosexta posición.

El pilarense registró un mejor tiempo de 1:37,047 y quedó a 899 milésimas del ganador de la sesión, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien va en busca de su tercer triunfo consecutivo en el campeonato.

Franco Colapinto bloqueó y se fue de la largo en la curva...

¡CUIDADO CON MAX, FRANCO! Colapinto quiso dejar pasar a Gasly pero en el intento encerró a Verstappen en la pista.





La segunda posición en la sesión fue para el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), quien terminó a solo 17 milésimas, mientras que los pilotos de Mercedes, el británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli, culminaron tercero y cuarto respectivamente.

Además, el británico Lando Norris (McLaren), quien marcha segundo en el campeonato, culminó 5°. Este resultado representó una gran mejora para Colapinto con respecto a lo que había sido este viernes, jornada en la que terminó 19° tanto en la primera práctica libre como en la segunda.

Se viene la clasificación de Colapinto en Singapur

La actividad en el GP de Singapur continuará dentro de unas horas, ya que a las 10 (hora de Argentina) comenzará la clasificación.

El orden de salida para la carrera es de vital importancia en el GP de Singapur, ya que en el circuito de Marina Bay es extremadamente complicado realizar un adelantamiento.