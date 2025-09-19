Colapinto quedó último en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán El Alpine volvió a mostrar serias dificultades y Franco Colapinto finalizó 20º en la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán 19 de septiembre 2025 · 08:16hs

Franco Colapinto finalizó 19ª en la primera práctica libre y 20º en la segunda.

Fue un viernes negro para el piloto argentino Franco Colapinto. Y es que finalizó 19° en la FP1 por delante de su compañero Pierre Gasly con un mejor registro de 1:45.299 durante una jornada inaugural de entrenamiento que estuvo parada durante varios minutos por un problema en la pista e impidió que los equipos desarrollen totalmente sus esquemas de trabajo.

Colapinto quedó último en la segunda práctica libre Mientras que en la segunda tanda, el argentino quedó último con su mejor vuelta en 1:43.322, lo que lo dejó a 0.648 del giro más veloz del francés (1:42.674) pero también a 0.355 del 19°, Fernando Alonso.

El corredor de 22 años acumuló en total 34 vueltas en el trazado urbano del Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán, con la mente puesta en lo que será la tercera práctica este sábado desde las 5.30 de la mañana (hora Argentina) que servirá como antesala de la clasificación (9AM), sesión que organizará la grilla de largada para la carrera principal del domingo que tiene como horario de partida las 8 de la mañana.