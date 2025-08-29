Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

Franco Colapinto se mostró muy prolijo en un día que estuvo plagado de accidentes, en las prácticas libres para el GP de Países Bajos de Fórmula 1.

29 de agosto 2025 · 12:47hs
Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

El piloto argentino Franco Colapinto redondeó una muy buena actuación en el primer día de actividad del Gran Premio de Países Bajos, que corresponde a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1.

El joven piloto de la escudería francesa Alpine terminó 18° en la práctica libre 1, donde aprovechó para familiarizarse con el circuito ya que nunca había girado en el mismo en un Fórmula 1. Su mejor registro fue de 1:12,276, lo que le permitió concluir a casi dos segundos exactos del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren).

La gran sorpresa de aquella sesión fue el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), quien quedó tercero. Su compañero de escudería, el español Fernando Alonso, también tuvo un muy buen ritmo para finalizar cuarto, mientras que el escolta de Norris fue el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren).

Ya en la segunda sesión de entrenamientos, Colapinto sorprendió a todos ya que terminó noveno gracias a su registro de 1:10,957, para quedar a solo un segundo y 67 milésimas de Norris, quien fue el gran vencedor del día.

Colapinto, adelante de Gasly y bien parado para el sábado

Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, fue décimo en la primera sesión de entrenaientos y decimonoveno en la segunda.

Estas actuaciones dejan a Colapinto en una muy buena posición de cara a este sábado, día en el que se disputará la práctica libre 3 para terminar de ultimar detalles de los monoplazas y la clasificación.

Este viernes estuvo marcado por la cantidad de accidentes que hubo en el circuito de Zandvoort, que tiene sectores en los que la pista de estrecha mucho y curvas en las que los autos pierden adherencia. En la FP1 hubo una bandera roja por un despiste del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que en la segunda sesión se suspendió la actividad en dos ocasiones por los choques de Stroll y del tailandés Alexander Albon (Williams).

Por otra parte, el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen, tuvo una floja actuación y terminó sexto en la práctica libre 1 y quinto en la 2.

La actividad en el GP de Países Bajos continuará este sábado con la práctica libre 3 (a las 6:30 de la mañana, hora de Argentina) y la clasificación (a las 11).

