Alpine encara la parte final del año con Colapinto en la mira

Alpine provocó varios cambios para las últimas 10 carreras del año, donde seguramente Franco Colapinto se jugará gran parte de su continuidad

Alpine vive un 2025 muy movido, con una pobre actuación en la Fórmula 1 y revoluciones de todo tipo a nivel dirigencial, que fueron desde el cambio de CEO de Renault, que posee el 76% de las acciones de la escudería (salió Luca De Meo y entró François Provost), hasta la renuncia del director general, Oliver Oakes, debido a los entuertos que involucraron a su hermano y le valieron la detención. En su lugar asumirá Steve Nielsen.

En medio de todo ello y en el proceso hacia 2026, cuando se espera una profunda mejoría en el rendimiento debido a las modificaciones reglamentarias y la nueva motorización a cargo de Mercedes, Pierre Gasly y Franco Colapinto intentarán optimizar las prestaciones y darle más puntos a la marca en las últimas diez carreras de la temporada, a partir del próximo fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos.

Provost ya anticipó que "la Fórmula 1 forma parte de nuestra estrategia central para Alpine y no tengo intención de cambiarlo. La prioridad absoluta del equipo de Fórmula 1 es el rendimiento, mejorarlo este año y, por supuesto, triunfar en 2026 con el nuevo coche. Esta es una prioridad absoluta para la Fórmula 1".

En tal sentido, se registraron nuevos fichajes en el equipo técnico de la mano de Flavio Briatore, la cara fuerte de Alpine, que determinó la llegada de Oliver Bray, ingeniero de diseño mecánico, con frondoso pasado en la hoy líder McLaren. Se produjo a la par la salida de David Wheater, hasta ahora director de aerodinámica, que no pudo sacarle el jugo al modelo A525 que utilizan Gasly y Colapinto, más allá de que fue clave para su desarrollo.

Bray tomará mucha importancia en la mejora de la transmisión, un ítem que le costó claro a Franco por ejemplo en Silverstone, donde directamente no pudo largar a causa de un problema de esa índole, y en la búsqueda de mayor potencia en los débiles motores. Además, llegó Kris Midgley, ex Ferrari, para hacerse fuerte en la aerodinamia.

Cuándo será la puesta en funciones

La asunción de Steve Nielsen como nuevo director general, si bien fue anunciada ya hace un tiempo, se producirá desde el Gran Premio de Italia, en Monza, del 5 al 7 de septiembre.

Nielsen ya tiene experiencia en la estructura de Alpine pero cuando se llamaba Renault y obtuvo sus mayores lauros en la Fórmula 1: el bicampeonato mundial de Fernando Alonso en 2005 y 2006, que incluyó también el de constructores.

Se espera que los "aires nuevos" en Alpine comiencen a dar resultados a partir del próximo fin de semana, cuando la máxima categoría retome la actividad tras el parate veraniego en el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort.