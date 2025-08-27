Se cumple un año desde que Williams anunció que Colapinto correría en la Fórmula 1

Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Un 27 de agosto de 2024, Franco Colapinto era anunciado como reemplazo de Logan Sargent para el resto de la temporada en Williams

27 de agosto 2025 · 11:46hs
Hace un año Williams anunciaba la incorporación del argentino Franco Colapinto a la Fórmula 1 en reemplazo del estadounidense Logan Sargent por el resto de la temporada.

El pilarense, en aquel entonces rompió una sequía de 23 años sin argentinos en la máxima categoría y desató una revolución entre los fanáticos. Este miércoles, la propia escudería recordó aquel anuncio en sus redes sociales: Este día en 2024, anunciamos que Franco Colapinto conduciría con el equipo por el resto de la temporada.

El debut de Colapinto se produjo en Monza, donde consiguió finalizar en el duodécimo lugar tras partir desde la decimoctava posición. Esa actuación, que lo colocó por delante de pilotos de experiencia como el australiano Daniel Ricciardo y el finlandés Valtteri Bottas.

El argentino sumó grandes actuaciones como en Azerbaiyán, donde consiguió sus primeros puntos, y en Austin, donde es recordado por haber realizado brillantes adelantamientos como al piloto campeón del mundo Fernando Alonso.

Un piloto que se ganó la confianza de todos

Colapinto no solo cumplió en la pista, sino que también despertó un enorme entusiasmo en los fanáticos. En México, su llegada generó una marea “Albiceleste” en las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin embargo, no todo fue bueno, ya que en Brasil sufrió un fuerte accidente bajo la lluvia y en Las Vegas un choque durante la clasificación condicionó su desempeño.

Actualmente, el pilarense volverá a las pistas, luego de un receso de tres semanas, en el marco del Gran Premio de Países Bajos, donde intentará sumar sus primeros puntos con Alpine.

