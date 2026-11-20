El entrenador sabalero analiza dos alternativas de características opuestas para enfrentar a Deportivo Morón. La prioridad será encontrar el equilibrio del equipo.

Colón se prepara para afrontar un compromiso decisivo frente a Deportivo Morón y Iván Delfino todavía tiene una incógnita en la formación titular. La elección pasa por Darío Sarmiento o Beltrán, dos futbolistas que ofrecen soluciones completamente diferentes. El entrenador deberá resolver si apuesta por una propuesta más ofensiva o si prioriza la seguridad defensiva para reducir los riesgos durante el encuentro.

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Dos alternativas que modifican la propuesta de Colón

La principal incógnita del cuerpo técnico está relacionada con las características del rival y la manera en que el Sabalero buscará desarrollar el partido. Sarmiento representa una opción de mayor creatividad, con condiciones para desempeñarse como enganche, generar espacios y aportar desequilibrio en los últimos metros.

En cambio, Beltrán ofrece un perfil más defensivo, ya que su posición natural es la de lateral derecha. Su presencia permitiría reforzar la estructura del equipo y contar con mayores herramientas para controlar los avances del adversario.

La diferencia entre ambos futbolistas deja en evidencia que la decisión no pasa solamente por un nombre, sino también por la estrategia que Delfino pretende utilizar en un encuentro donde cada detalle puede resultar determinante.

Atacar sin descuidarse, el desafío de Delfino ante Morón

El entrenador entiende que Colón necesita asumir el protagonismo y encontrar los caminos para lastimar a Deportivo Morón. Sin embargo, también sabe que una desatención defensiva puede comprometer seriamente las posibilidades de clasificación.

La intención es construir un equipo capaz de atacar sin quedar expuesto, especialmente ante un adversario que cuenta con la ventaja deportiva. Delfino deberá encontrar el equilibrio entre la ambición ofensiva y la solidez defensiva, dos aspectos fundamentales para mantener vivo el sueño del ascenso.

Posible formación: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento, Federico Lértora, Agustín Toledo y Julián Marcioni; Ignacio Lago y Alan Bonansea.