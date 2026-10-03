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Madelón encendió las alarmas en Unión: "Tengo que charlar con los dirigentes seriamente"

Leo Madelón analizó la derrota de Unión por 3-0 en La Bombonera ante Boca, reconoció los errores que condicionaron al equipo y admitió que deberá revisar varias cosas.

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2026 · 00:11hs
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Madelón encendió las alarmas en Unión: Tengo que charlar con los dirigentes seriamente

La derrota de Unión ante Boca por 3-0 en La Bombonera dejó mucho más que una preocupación por el resultado. Leonardo Madelón se mostró dolido por la imagen del equipo, reconoció que necesita encontrar respuestas futbolísticas con urgencia y dejó abierta la posibilidad de introducir modificaciones para intentar revertir el presente rojiblanco.

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En la conferencia de prensa posterior al encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura, el técnico también puso sobre la mesa una cuestión que atraviesa su ciclo: la reconstrucción de un plantel que sufrió numerosas salidas y todavía busca consolidarse. “No sé si es el techo para abajo, no sé cuál es el techo para arriba”, expresó al ser consultado sobre el potencial del equipo.

“Tengo que reflexionar bien y buscar la mejor manera”

Madelón no esquivó el análisis de una derrota que evidenció las dificultades de Unión para sostener el partido después de un comienzo en el que había logrado neutralizar algunos circuitos de Boca.

“Tratamos de hacer un planteo para neutralizar a Boca y nos dio resultado en los primeros 15 o 20 minutos iniciales. Después hay un error que cometemos nosotros, hay una falta innecesaria y perdemos la marca en el gol. Boca está derecho, está bien. No te podés equivocar hoy con Boca”, explicó.

El entrenador consideró que el resultado no debe analizarse únicamente desde la diferencia de jerarquía entre ambos planteles, sino también a partir de los errores propios que vienen condicionando al Tatengue.

“No es que Unión es un equipo que es un desastre, que es vulnerable. Nosotros equiparamos a los rivales hasta cierto punto y los partidos que perdimos fueron por muchos errores nuestros que no solían suceder”, sostuvo.

Sin embargo, el técnico reconoció que el funcionamiento todavía está lejos de lo que pretende y que deberá tomar decisiones para encontrar una reacción inmediata. “Si hay que hacer cambios, se harán cambios, no hay nombres”, advirtió.

La reconstrucción del plantel y el diálogo con los dirigentes de Unión

Uno de los puntos centrales de la conferencia estuvo relacionado con la conformación del equipo. Madelón recordó que Unión atravesó una importante renovación de futbolistas y señaló que volver a construir una identidad colectiva requiere tiempo y trabajo.

“El hincha de Unión sabe que se desmadró mucho el plantel. Se le llama muchas veces sangría de jugadores, de plantel”, manifestó.

En ese contexto, mencionó la necesidad de darles tiempo de adaptación a los futbolistas que se incorporaron y a los juveniles que comenzaron a tener protagonismo. “Tengo un pibe que debutó este año, Ayala, y tengo a Matías Rocha, que se tienen que acomodar con Ludueña”, señaló.

De todas maneras, dejó en claro que la renovación no puede convertirse en una justificación permanente para los resultados. “No hay que excusarse, yo también tengo que hacerme cargo. No me gusta perder, no nos gusta a nadie perder”, remarcó.

Además, anticipó que mantendrá conversaciones con los dirigentes para evaluar el presente y lo que viene. “Yo pongo el lomo y trato de hacer lo mejor para el club. Ahora tengo que charlar también con mi gente, tengo que charlar con los dirigentes seriamente. A mí me gusta otra cosa, entonces veremos”, expresó.

Defensa y Justicia, una final para recuperar terreno para Unión

El calendario no le ofrece demasiado margen a Unión para procesar el golpe. El próximo viernes por la noche recibirá a Defensa y Justicia, otro rival exigente, en un encuentro que puede resultar determinante para sus aspiraciones de meterse en los playoffs.

Madelón reconoció que necesita encontrar una respuesta futbolística y anímica para que el equipo vuelva a competir con mayor solidez. “Siempre hay que ganar tres o cuatro partidos ahora, de los que quedan, para poder entrar. Tengo que poner bien a los jugadores y convencerlos”, afirmó.

El entrenador también admitió su dolor por el resultado y por la manera en que el equipo perdió consistencia después de recibir el primer gol. “Hoy me dolió. No imaginaba nunca esto, yo me imaginaba irme victorioso con un sistema que habíamos cambiado y que era bueno en los primeros minutos”, reconoció.

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Finalmente, dejó una definición que resume el momento que atraviesa y la responsabilidad que siente por el club: “Este es Unión, mi Unioncito, que lo cuido mucho”.

La derrota ante Boca encendió las alarmas y obligó a Madelón a revisar el rumbo. Con pocas fechas por delante y la clasificación todavía como objetivo, Unión necesita transformar las palabras en respuestas dentro de la cancha. El viernes, ante Defensa y Justicia, tendrá una nueva oportunidad para demostrar si puede reaccionar a tiempo.

Unión Madelón Boca
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