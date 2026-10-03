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El uno por uno de Unión en la goleada sufrida ante Boca

Unión jugó un partido paupérrimo en el que fue superado de principio a fin y sin nada para rescatar en lo futbolístico

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2026 · 00:14hs
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El uno por uno de Unión en la goleada sufrida ante Boca.

El uno por uno de Unión en la goleada sufrida ante Boca.

Matías Mansilla (4): Si bien el arquero de Unión no fue responsable en los goles, le terminaron marcando tres. Antes de la goleada, le tapó un mano a mano a Valencia.

Juan de Dios Pintado (3): Lo superaron a lo largo de todo el partido, sufrió cada vez que lo encararon y los dos goles de Flores llegaron por su sector. Nada en ataque, ni tampoco en defensa.

Matías Rocha (4): Si bien no cometió errores puntuales, tampoco fue garantía, perdió más de lo que ganó. Le falta agarrar ritmo y conocerse más con su compañero de zaga.

Juan Pablo Ludueña (4): Perdió con Di Lollo en el primer gol de Boca. Intentó empujar desde el fondo, pero le costó el partido y sobre todo en los minutos finales.

Lucas Ayala (4): No pasó nunca al ataque, porque Unión no manejó la pelota y en consecuencia, se limitó a defender, pero al igual que sus compañeros, tuvo muchos inconvenientes para imponerse en los duelos individuales.

Julián Palacios (3): Desconocido, muy lejos del jugador desequilibrante que fue en gran parte del año. Sin explosión, ni tampoco cambio de ritmo para ganar en velocidad.

Joaquín Mosqueira (3): Jugó apenas 45' y fue superado por los volantes rivales. No hizo pie en la zona media, corrió detrás del balón y además fue amonestado.

Ignacio Malcorra (5): Fue el que más intentó, un remate al primer palo que atajó Brey. En el segundo tiempo un centro que terminó en el techo del arco. Con poco, generó algo de peligro.

LEER MÁS: Papelón de Unión que fue goleado y vapuleado por Boca, sumando su tercera caída al hilo

Brahian Cuello (3): No pudo ganar ni una sola vez por su carril. Terminó siendo intrascendente, sin pesar en los metros finales y fue reemplazado en el segundo tiempo.

Mauro Luna Diale (4): En algunos momentos intentó cuidar el balón, pero no pudo lograrlo. Generó un par de faltas y en el primer tiempo intentó un remate que se fue desviado.

Cristian Tarragona (4): No tuvo ninguna chance para al menos patear al arco rival. La entrega de siempre para pelear, pero terminó perdiendo con los defensores rivales.

Lucas Menossi (4): Ingresó en el inicio del segundo tiempo y le costó el partido como a todos sus compañeros. No fue titular, dado que venía arrastrando una molestia. Aún sin estar en plenitud, debe ser titular.

Marcelo Estigarribia (4): Lo más positivo fue una pelota que peleó presionando en la salida de Boca y terminó generando un tiro de esquina. Lo que habla a las claras de la dificultad que tuvo Unión para atacar.

Bruno Pittón (-): Ingresó en lugar de Ayala y en los minutos que estuvo en cancha, mostró muchos problemas para marcar, siendo superado con mucha facilidad cada vez que lo encararon.

Eric Ramírez (-): Le tocó entrar en un contexto adverso, en donde el equipo perdía y no tenía el balón. No pudo hacer nada en ataque al igual que los otros delanteros.

Unión goleada Boca
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