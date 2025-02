Colegiales y Los Andes revivirán la final del Ascenso en el marco de la cuarta fecha

A las 17 horas, Arsenal abrirá la jornada y buscará sumar de a tres frente a su gente, pero enfrente tendrá a Atlanta que no conoció la derrota en estas tres fechas y acumula cinco puntos.

Los dos equipos recién ascendidos a la segunda división del fútbol argentino se verán las caras a las 21 horas, en lo que promete ser el partido más importante del día. En ese mismo horario, Estudiantes de Río Cuarto se medirá a San Telmo.

El sábado a las 17 horas, Agropecuario visitará a Talleres de Remedios de Escalada, quien no arrancó de buena forma el campeonato y no sumó puntos, encontrándose en el anteúltimo puesto de la Zona B.

A las 20 horas, Tristán Suárez tendrá una difícil parada cuando se enfrente a Patronato, quien se ubica en el séptimo puesto en la Zona A con cuatro puntos. Por su lado, el “Lechero” viene de igualar sin goles ante Ferro y se encuentra noveno.

El líder de la Zona A, Gimnasia y Tiro recibirá el domingo a las 17 horas en Salta a Ferro con el sueño de sumar de a tres y alejarse de San Martín de Tucumán, que tiene siete puntos igual que el equipo salteño y se ubica en el segundo lugar.

En el mismo horario, el San Miguel del entrenador Sebastián Battaglia se encuentra en el tercer puesto de la Zona A con seis puntos, por lo que, en su visita a Deportivo Madryn -que está en el anteúltimo lugar- irá con la intensión de arrebatarle el liderazgo a los dirigidos por Fernando Quiroz.

También a las 17 horas, Estudiantes de Buenos Aires y Gimnasia de Mendoza prometen ser uno de los duelos más importantes de la Zona B, ya que ambos cuentan con siete puntos en el campeonato y el ganador podría ubicarse como el único líder, en caso de que Colón, quien recibe a Chaco For Ever en el Cementerio de los Elefantes a las 21.30, no sume de a tres.

La cuarta fecha de la Primera Nacional la culminarán All Boys y Racing de Córdoba el lunes a las 21.10 en el estadio Islas Malvinas. Los dirigidos por Mariano Campodónico llegan de igualar sin goles ante Atlanta, mientras que los cordobeses le ganaron en su cancha a Alvarado por 2-1.

Cronograma completo de la cuarta fecha de la Primera Nacional

Viernes 28 de febrero

17hs – Arsenal vs. Atlanta.

21hs – Colegiales vs. Los Andes.

21hs – Estudiantes (RC) vs. San Telmo.

Sábado 1 de marzo

17hs – Talleres (RdE) vs. Agropecuario.

17hs – Defensores Unidos vs. Central Norte.

20hs – Tristán Suárez v.s Patronato.

21.30hs – Temperley vs. Almirante Brown.

Domingo 2 de marzo

17hs – Gimnasia y Tiro vs. Ferro.

17hs – Deportivo Madryn vs. San Miguel.

17hs – Alvarado vs. Quilmes.

17hs – Estudiantes vs. Gimnasia (M).

17hs – Mitre (SdE) vs. Nueva Chicago.

18hs – Deportivo Maipú vs. Almagro.

19.15hs – Defensores de Belgrano vs. Chacarita.

20hs – San Martín (T) vs. Güemes.

21.15hs – Deportivo Morón vs. Gimnasia (J).

21.30hs – Colón vs. Chaco For Ever.

Lunes 3 de marzo

21.10hs – All Boys vs. Racing (Cba).