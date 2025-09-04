Colombia goleó a Bolivia en Barranquilla y clasificó al Mundial

Uno Santa Fe | Ovación | Colombia

4 de septiembre 2025 · 23:02hs
La Selección de Colombia le ganó 3-0 a Bolivia, en condición de local, en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias y se clasificó al próximo Mundial. En el partido disputado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el mediocampista y capitán James Rodríguez abrió el marcador a los 31 minutos del primer tiempo.

En el complemento, el delantero Jhon Córdoba marcó el segundo gol a los 30 minutos del complemento y Juan Fernando Quintero cerró la goleada a los 37 minutos.

Con este resultado, el equipo de Néstor Lorenzo clasificó a su sexto Mundial y volverá a la cita intercontinental tras ocho años, siendo la última presencia en la edición de Rusia 2018. El combinado colombiano cerrará su participación el próximo martes a las 20.30 horas ante Venezuela en condición de visitante.

Por su parte, los del Óscar Villegas pusieron en riesgo sus posibilidades de llegar a un posible repechaje intercontinental. Para alcanzar este ansiado séptimo puesto, Bolivia deberá ganarle a Brasil el martes en condición de local y que Venezuela no lo haga ante Colombia.

Embed - #COLOMBIA JUGARÁ LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 | Colombia 3–0 Bolivia | Resumen

