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Colón atento al partido de Godoy Cruz ante All Boys

El Tomba visita al Albo este lunes desde las 19 y buscará sumar para escalar en la Zona A. Colón, a tres puntos del conjunto mendocino, necesita que sus rivales directos dejen unidades en el camino.

Ovación

Por Ovación

12 de octubre 2026 · 11:33hs
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Colón atento al partido de Godoy Cruz ante All Boys

Colón estará atento este lunes al partido entre Godoy Cruz y All Boys, un cruce que puede tener incidencia directa en la pelea por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo mendocino ocupa el tercer lugar y aventaja al Sabalero por tres puntos, por lo que un resultado favorable al conjunto de Floresta podría abrirle una oportunidad al elenco santafesino para descontar diferencias.

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Godoy Cruz busca acercarse a la cima y All Boys necesita sumar

El Tomba visitará a All Boys desde las 19, con el objetivo de aprovechar los resultados de sus competidores y acercarse a la cima de la tabla. El conjunto mendocino sabe que cada punto puede ser determinante en la recta final del campeonato y buscará sostenerse entre los protagonistas de la categoría.

Del otro lado estará un Albo que afronta el encuentro con una necesidad diferente: sumar para alejarse de la zona de descenso. En ese contexto, Colón seguirá de cerca lo que ocurra en Floresta, con la expectativa de que Godoy Cruz no pueda sumar de a tres.

Las probables formaciones para el partido

All Boys, dirigido por Fabián Nardozza, saldría a la cancha con Juan Pablo Noce; Felipe Coronel, Juan Zafarana, Alejo Tabares, Franco Quiroz; Alexis Melo, Emiliano Purita, Luciano Leguizamón, Nicolás Barrientos; Santiago Apa y Lucas Cano.

Por su parte, Godoy Cruz, bajo la conducción de Pablo De Muner, formaría con Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera, Nahuel Brunet; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Benjamín Schamine, Felipe Cairus; Santiago Martínez y Martín Pino.

Mientras ambos equipos se preparan para un partido con objetivos distintos, Colón seguirá pendiente del resultado. El Sabalero necesita sumar en sus próximos compromisos, pero también espera que los equipos que tiene por encima pierdan puntos para mantener sus posibilidades de escalar posiciones en la Zona A.

Colón Godoy Cruz All Boys
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