Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón cayó ante Amancay sumando su quinta derrota al hilo

El comienzo de Colón en la Liga Argentina es realmente preocupante. El Sabalero perdió con Amancay de La Rioja y sigue sin ganar en la competición

Ovación

Por Ovación

14 de noviembre 2025 · 09:16hs
Colón cayó ante Amancay de La Rioja sumando su quinta derrota al hilo.

Colón cayó ante Amancay de La Rioja sumando su quinta derrota al hilo.

Colón no logra cortar la racha negativa, al punto tal que este jueves por la noche, sumó su quinta caída consecutiva en la Liga Argentina. En esta ocasión fue derrota 87 a 79 ante Amancay de La Rioja.

Colón batalló pero sumó su quinta derrota

El primer tiempo fue muy parejo, con los dos equipos exhibiendo sus variantes ofensivas y lo cristalizaron en el marcador. Se fueron al primer descanso 19-19 y el segundo cuarto fue 23-23, donde los dos elencos tuvieron algunas piezas claves en el goleo.

El tercer cuarto fue significativo para el equipo local, ya que contó con la presencia eficaz de Pablo Osores, con sus triples le permitió sacar ventaja en el marcador al equipo dueño de casa, contando también con la presencia de Alonso y Echevarría. Justamente, Osores fue el máximo anotador con 23 puntos, mientras que Joaquín Fernández sumó 17 tantos y fue el más certero en Colón.

En el último cuarto, los dos batallaron, pero el local cuidó la distancia para alzarse con el triunfo y quedarse con los aplausos del público riojano. Colón batalló, pero mostró algunos errores, que le simplificaron la tarea al equipo de Gabriel Albornoz.

Colón Amancay Liga Argentina
Noticias relacionadas
colon, atento: en ecuador se insiste con el interes de delfin por medran

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

colon: la junta electoral define los pasos clave rumbo a las elecciones del 30 de noviembre

Colón: la Junta Electoral define los pasos clave rumbo a las elecciones del 30 de noviembre

José Alonso le pidió disculpas al hincha de Colón por la última gestión en la que el equipo perdió la categoría.

"A nivel personal, le pido disculpas al hincha de Colón por el descenso"

Ezequiel Medrán tendría el ok de José Alonso para continuar siendo el DT de Colón.

Si José Alonso es presidente de Colón, Medrán seguiría siendo el DT

Lo último

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

La contundente opinión de Bernie Ecclestone sobre Franco Colapinto

La contundente opinión de Bernie Ecclestone sobre Franco Colapinto

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Último Momento
Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

La contundente opinión de Bernie Ecclestone sobre Franco Colapinto

La contundente opinión de Bernie Ecclestone sobre Franco Colapinto

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

La postura de Medrán, ante las oferta que tiene de un club de Ecuador

La postura de Medrán, ante las oferta que tiene de un club de Ecuador

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Ovación
Se viene el formato concentrado del Campeonato Argentino Juvenil

Se viene el formato concentrado del Campeonato Argentino Juvenil

Los Pumas tienen equipo definido para jugar con Escocia

Los Pumas tienen equipo definido para jugar con Escocia

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.