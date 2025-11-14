Colón cayó ante Amancay sumando su quinta derrota al hilo

El comienzo de Colón en la Liga Argentina es realmente preocupante. El Sabalero perdió con Amancay de La Rioja y sigue sin ganar en la competición

Colón no logra cortar la racha negativa, al punto tal que este jueves por la noche, sumó su quinta caída consecutiva en la Liga Argentina. En esta ocasión fue derrota 87 a 79 ante Amancay de La Rioja.

El primer tiempo fue muy parejo, con los dos equipos exhibiendo sus variantes ofensivas y lo cristalizaron en el marcador. Se fueron al primer descanso 19-19 y el segundo cuarto fue 23-23, donde los dos elencos tuvieron algunas piezas claves en el goleo.

El tercer cuarto fue significativo para el equipo local, ya que contó con la presencia eficaz de Pablo Osores, con sus triples le permitió sacar ventaja en el marcador al equipo dueño de casa, contando también con la presencia de Alonso y Echevarría. Justamente, Osores fue el máximo anotador con 23 puntos, mientras que Joaquín Fernández sumó 17 tantos y fue el más certero en Colón.

En el último cuarto, los dos batallaron, pero el local cuidó la distancia para alzarse con el triunfo y quedarse con los aplausos del público riojano. Colón batalló, pero mostró algunos errores, que le simplificaron la tarea al equipo de Gabriel Albornoz.