Uno Santa Fe | Santa Fe | miércoles

Este miércoles se esperan temperaturas de verano en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

19 de noviembre 2025 · 07:44hs
Este miércoles se esperan temperaturas de verano en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 20.2º y se espera que la máxima alcance los 35º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y predominan flujos de aire fríos en altura, mientras que en superficie hacen lo propio corrientes de aire cálido. No obstante ello, si bien durante la tarde de ayer, se observa un pulso superficial de aire relativamente frío que genera una leve estabilización de las condiciones, el comportamiento general se debería mantener con tendencia a inesatbilizarse gradualmente con el correr de los días, presentando una tendencia en ascenso de las temperaturas, junto con el aumento gradual de la nubosidad y la posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia el día viernes, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Hacia el día sábado, las condiciones deberían mejorar con descenso de los registros térmicos.

Jueves con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones algo inestables a inestables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 19º y máxima 37º. Vientos moderados del sector norte, rotando al noreste por momentos.

En tanto el viernes se espera una jornada con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde/noche o la noche. Condiciones algo inestables, con tendencia a estabilizarse y posibles lluvias débiles y dispersas durante la primera mitad de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 17º y significativo descenso de las máximas, 28º. Vientos moderados a regulares por momentos del sector sur, rotando al sureste por momentos.

Por último, el fin de semana comenzará con un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en significativo descenso de las mínimas, 14º y con poco cambio de las máximas, 28º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

miércoles Santa Fe ciudad
Noticias relacionadas
Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

El quini 6

El Quini estalla: quedó vacante y el miércoles se pone en juego ¡un pozo récord demás de $10.000 millones !

Un camión volcó en la madrugada a la altura de San Agustín 

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

Cada año, en la Argentina, se diagnostican 300 nuevos casos

La provincia de Santa Fe se suma a la prueba de un tratamiento para el síndrome urémico hemolítico

Lo último

En Casa Rosada dicen que no temen por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

En Casa Rosada dicen que no "temen" por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Último Momento
En Casa Rosada dicen que no temen por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

En Casa Rosada dicen que no "temen" por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

El Gran Premio de Las Vegas se vuelve decisivo con Norris, Piastri, Verstappen y la presencia de Colapinto

El Gran Premio de Las Vegas se vuelve decisivo con Norris, Piastri, Verstappen y la presencia de Colapinto

Ovación
Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026