Este miércoles se esperan temperaturas de verano en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 20.2º y se espera que la máxima alcance los 35º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y predominan flujos de aire fríos en altura, mientras que en superficie hacen lo propio corrientes de aire cálido. No obstante ello, si bien durante la tarde de ayer, se observa un pulso superficial de aire relativamente frío que genera una leve estabilización de las condiciones, el comportamiento general s e debería mantener con tendencia a inesatbilizarse gradualmente con el correr de los días, presentando una tendencia en ascenso de las temperaturas, junto con el aumento gradual de la nubosidad y la posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia el día viernes , no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Hacia el día sábado, las condiciones deberían mejorar con descenso de los registros térmicos .

Jueves con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones algo inestables a inestables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 19º y máxima 37º. Vientos moderados del sector norte, rotando al noreste por momentos.

En tanto el viernes se espera una jornada con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde/noche o la noche. Condiciones algo inestables, con tendencia a estabilizarse y posibles lluvias débiles y dispersas durante la primera mitad de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 17º y significativo descenso de las máximas, 28º. Vientos moderados a regulares por momentos del sector sur, rotando al sureste por momentos.

Por último, el fin de semana comenzará con un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en significativo descenso de las mínimas, 14º y con poco cambio de las máximas, 28º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste.

