Colón le ganó con lo justo a Gimnasia en la preparación para la Liga Argentina

11 de octubre 2025 · 09:55hs
En su preparación para la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet, Colón sumó un nuevo triunfo en condición de local. Este viernes por la tarde, en el estadio Ricardo Crespi, el elenco conducido por Leandro Spies se impuso por 82-79 ante Gimnasia, en un atractivo encuentro de pretemporada.

El entrenador Leandro Spies aprovechó la ocasión para seguir ajustando detalles y darle minutos a varias de las nuevas incorporaciones, en el marco del proceso de armado del plantel. En tanto, el conjunto mensana, dirigido por Fernando Ciprian, presentó una rotación corta con solo ocho jugadores disponibles, ya que Tomás Gómez, Julián Salaberry y Matías Manattini no fueron de la partida.

En el plano individual, Hans Feder Ponce fue el máximo anotador del Sabalero con 26 puntos, seguido por Andrés Jaimes con 21, Bautista Fernández con 15 y Estanislao Crespi con 11.

Del lado visitante, Inti Peón aportó 15 unidades, mientras que Jeremías Salvatelli sumó 13, siendo los más destacados de Gimnasia.

El amistoso sirvió como una valiosa medida para ambos equipos, que continúan su puesta a punto de cara a la exigente competencia que se avecina.

Síntesis de Gimnasia y Colón

Gimnasia (79); I Peón 15; G Sabatini 11; I Uriona 8; L Alfonso 13; J Salvatelli 13 (FI); M D’Amelio 10; L Micheloni 7; J Gutiérrez 2. DT: F Ciprian.

Colón SF (82): J Fernández 4; B Fernández 15; G González 3; H Feder Ponce 26; A Jaimes 21 (FI); E Crespi 11; J Aldaz 0; T Chemez 0; S Costa 2. DT: L Spies.

Parciales: 27-22 // 14-25 (41-47) // 12-18 (53-65) // 26-17 (79-82 FINAL).

Árbitros: D Molina – L Menéndez.

Estadio: R Crespi.

Colón Gimnasia Liga Argentina
