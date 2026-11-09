Colón de San Justo dio un paso importante en el Regional Amateur

En el partido de ida de la semifinal de la Región Litoral Sur, Colón de San Justo superó a Ben Hur de Rafaela con dos goles de Guido Rancez en el Alesso de Bieler

Colón de San Justo derrotó a Ben Hur de Rafaela por 2 a 0 en el Mercedes Alesso de Bieler.

Colón de San Justo cosechó un gran triunfo frente a Ben Hur de Rafaela por 2 a 0 en el encuentro de ida de las semifinales de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur . Guido Rancez marcó los dos tantos del conjunto local. El próximo fin de semana, el equipo de Marcelo Medrano buscará revertir la diferencia de local. Los de Mauricio Chiementín viajarán con un poco de tranquilidad, ya que dos goles de diferencia no es poca cosa.

El único representante de la Liga Santafesina en esta competencia del Concejo Federal, Colón de San Justo se impuso a Ben Hur de Rafaela por 2 a 0. El resultado dejó al conjunto rafaelino obligado a buscar una remontada en casa, aunque el desarrollo del encuentro no reflejó una diferencia tan amplia entre ambos equipos.

El local encontró rápidamente la ventaja. A los 5 minutos, luego de un lateral y una peinada dentro del área, Guido Rancez apareció de cabeza para conectar el balón y establecer el 1 a 0.

Durante buena parte del complemento se mantuvo la misma tónica. Recién a los 30 minutos llegó una de las aproximaciones más claras, cuando Albarracín sacó un zurdazo que se marchó desviado. Diez minutos más tarde, el elenco de Marcelo Medrano tuvo una oportunidad inmejorable para igualar, pero el arquero Ezequiel Álvarez respondió con una notable intervención para evitar la caída de su arco.

Cuando parecía que la diferencia sería mínima, Colón volvió a golpear. A los 47 minutos, Rancez capturó un rebote dentro del área y definió con un zurdazo cruzado para sellar el 2 a 0 definitivo y completar su doblete.

Guido Rancez marcó los dos goles para el conjunto local. La serie se definirá el próximo fin de semana en Rafaela.

De esta manera, Ben Hur se volvió de San Justo con una desventaja de dos goles que deberá intentar revertir el próximo fin de semana en el estadio “Néstor Zenklusen”. La “BH” necesitará una actuación convincente ante su gente para dar vuelta la serie, meterse en la final de la Región Litoral Sur y continuar en carrera por el objetivo de regresar al Federal A.

Regional Litoral Entre Ríos y Santa Fe

Play Off 1: Atlético Paraná 0 vs. Juventud Unida de Gualeguaychú 0

Play Off 2: Colón de San Justo 2 vs. Ben Hur de Rafaela 0.

Síntesis

Colón de San Justo 2- Ben Hur 0

Colón de San Justo: Ezequiel Alvarez; Ismael Quilez, Maximiliano Melgratti, Francisco Ortega y Osvaldo Arroyo; Alexis Palacios, B. Minotti, Guido Rancez y Augusto Sonsogni (Claudio Albarracín); Matías Fantin y Maximiliano Osurak. DT: M. Chiementin.

Ben Hur: Pedro Villalba; Franco Villalba, Ignacio Taborda (Facundo Hang), Martín Alemandi y Ramiro Contrera; Juan Bessonea, Leandro Sola, Bautista Bessone (Bautista Ferreyra) y Enzo Fernández (Genaro Comba); Gastón Monserrat (Kevin Velázuqez) y Diego López (Ignacio Giacinti). Suplentes: Maximiliano Bruno y Alfonso Bessone. DT: Marcelo Medrano.

Goles: Pt: 5´ Guido Rancez (CSJ); St: 45´ Guido Rancez (CSJ).

Estadio: Mercedes Alesso de Bieler.

Árbitro: Jesuán Nicola (Liga Esperancina).