La Conferencia Episcopal pidió evitar lecturas partidarias de los mensajes del Papa y destacó su llamado a la fraternidad y el bien común.

La Iglesia pidió no politizar los mensajes del papa León XIV durante su visita a la Argentina

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, pidió evitar interpretaciones políticas o partidarias de los mensajes del papa León XIV durante su visita al país . El arzobispo destacó el carácter pastoral de las intervenciones del Pontífice y sostuvo que su objetivo es promover la fraternidad, la dignidad humana y la construcción del bien común.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Colombo definió el mensaje papal como “una mirada panorámica sobre la realidad argentina con los ojos del Evangelio”. También señaló que representa una invitación a construir una nación en la que sus habitantes puedan vivir “como hermanos y hermanas”.

Consultado sobre el riesgo de que las palabras de León XIV sean utilizadas políticamente, el titular de la Conferencia Episcopal remarcó que es necesario comprender desde qué lugar habla el Papa.

“León XIV no tiene un interés sectorial ni representa a una posición ideológica determinada, sino que viene como un pastor”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el Pontífice busca “animar, sostener la vida del pueblo”.

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El sentido pastoral del mensaje del Papa

Las declaraciones de Colombo apuntaron a marcar una diferencia entre el mensaje religioso del Pontífice y las interpretaciones que puedan hacer los distintos sectores políticos. Para el titular de la Conferencia Episcopal, las palabras de León XIV deben leerse desde su intención de promover el encuentro y la convivencia, y no como una toma de posición partidaria.

El arzobispo destacó así los ejes de fraternidad, dignidad humana y bien común que, según planteó, atraviesan el mensaje del Papa durante su primera visita a la Argentina.

Finalmente, se refirió a la misa que el Pontífice dará en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, en la que se espera una masiva concurrencia.

"Es una misa que tiene características especiales, allí estuvo Juan Pablo II en 1982 cuando la guerra de Malvinas. Va a permitir un mirada de conjunto con distintas generaciones de argentinos. Es un encuentro muy fuerte, conmovedor, con esa dimensión de la familia y el valor de la familia para nosotros como iglesia", concluyó.